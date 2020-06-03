Sport24: Ахметов пропустит остаток сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата России, передает Sport24.

Игрок во вторник успешно перенес операцию – в Мюнхене ему провели артроскопию на левом плечевом суставе. В настоящее время Ахметов находится под наблюдением врачей. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Хавбек получил травму плеча в матче с «Зенитом» в ноябре 2018 года.