Sport24: Ахметов пропустит остаток сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата России, передает Sport24.
Игрок во вторник успешно перенес операцию – в Мюнхене ему провели артроскопию на левом плечевом суставе. В настоящее время Ахметов находится под наблюдением врачей. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
Хавбек получил травму плеча в матче с «Зенитом» в ноябре 2018 года.
- В текущем сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте.
- Футбольный сезон в России должен возобновиться 19 июня.
Источник: Sport24