Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Sport24: Ахметов пропустит остаток сезона

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата России, передает Sport24.

    Игрок во вторник успешно перенес операцию – в Мюнхене ему провели артроскопию на левом плечевом суставе. В настоящее время Ахметов находится под наблюдением врачей. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

    Хавбек получил травму плеча в матче с «Зенитом» в ноябре 2018 года.

    • В текущем сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте.
    • Футбольный сезон в России должен возобновиться 19 июня.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Чермындыр 3 минуты назад

      Полтора года с травмой плеча ходил?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76816
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru