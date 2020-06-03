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  • Экс-селекционер «Спартака» Евтушенко: «Про Квинси знал и ЦСКА, но мы сработали быстрее»

Экс-селекционер «Спартака» Евтушенко: «Про Квинси знал и ЦСКА, но мы сработали быстрее»

3 июня 2020, 12:44
7

Экс-селекционер «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 году московский клуб договорился с «Твенте» о трансфере Квинси Промеса.

«Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее. Ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали. Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с «Твенте» полетел Асхабадзе.

Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на все плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес – исключение», – заявил Евтушенко.

  • Промес является лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака».
  • Он выиграл с командой РПЛ в 2017 году.
  • В 2018 году игрок перешел из «Спартака» в «Севилью».

Источник: «Матч ТВ»
Спартак ЦСКА Твенте Промес Квинси
Комментарии (7)
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кто там
1591177904
Та в ЦСКА потому что тормознутый кое кто. Которые за копейку лишнюю удавятся. Потому и не удивительно.
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JTherry
1591179609
Квинси Промес - золотой трансфер Спартака!!!
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Plyash
1591180094
Тут трудно спорить,Квинси был лучшим из всех ранее выступавших за Спартак легионеров. Квинси,любим тебя и помним,ты классный парнища,удачи тебе.
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vka1970
1591180872
Одно можно сказать точно.С Квинси клуб точно не прогадал.Это наш Вагнер Лав лучших армейских времён.
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derrik2000
1591187211
"Не сыпь мне соль на рану..." (((
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