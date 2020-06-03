Экс-селекционер «Спартака» Евтушенко: «Про Квинси знал и ЦСКА, но мы сработали быстрее»

Экс-селекционер «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 году московский клуб договорился с «Твенте» о трансфере Квинси Промеса.

«Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее. Ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали. Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с «Твенте» полетел Асхабадзе.

Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на все плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес – исключение», – заявил Евтушенко.