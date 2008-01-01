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    Экс-селекционер «Спартака» Евтушенко: «Про Квинси знал и ЦСКА, но мы сработали быстрее»

    Экс-селекционер «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 году московский клуб договорился с «Твенте» о трансфере Квинси Промеса.

    «Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но «Спартак» сработал быстрее. Ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали. Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с «Твенте» полетел Асхабадзе.

    Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на все плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес – исключение», – заявил Евтушенко.

    • Промес является лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака».
    • Он выиграл с командой РПЛ в 2017 году.
    • В 2018 году игрок перешел из «Спартака» в «Севилью».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13274

      vka1970 8 минут назад

      Одно можно сказать точно.С Квинси клуб точно не прогадал.Это наш Вагнер Лав лучших армейских времён.

      0
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      Рейтинг: +9

      vasksmirnov 11 минут назад


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      0
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      Рейтинг: +2601

      playsh 21 минуту назад

      Тут трудно спорить,Квинси был лучшим из всех ранее выступавших за Спартак легионеров.
      Квинси,любим тебя и помним,ты классный парнища,удачи тебе.

      1
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      Рейтинг: +4582

      JTherry 29 минут назад

      Квинси Промес - золотой трансфер Спартака!!!

      2
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      Рейтинг: +676

      кто там 57 минут назад

      Та в ЦСКА потому что тормознутый кое кто. Которые за копейку лишнюю удавятся. Потому и не удивительно.

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