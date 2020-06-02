Николич: «Я не тот тренер, кто пойдет в СМИ со словами о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил состав команды и рассказал, как изменится стиль игры «железнодорожников».

«Нам предстоит сыграть восемь важнейших матчей. И только потом можно говорить о трансферах. В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться. У всех будет возможность доказать свою важность в эти месяцы тренировками и играми. Мы должны стремиться выигрывать все матчи. После этого уже состоятся открытые разговоры, и помимо моих мыслей очень важно будет мнение самих футболистов и руководства клуба.

К сожалению, пока не разговаривал с игроками. Я нахожусь в изоляции, потому что только прилетел. Я сдал один отрицательный тест в Сербии, сдал уже второй в Москве и жду результатов. Важен каждый день, хочется скорее присоединиться к команде.

У меня есть идеи о том, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть. В СМИ я скажу лишь о том, что мы должны быть профессиональны и конкурентоспособны. А уже в команде мы обсудим организацию игры в атаке и обороне, прессинг, контратаки, стандарты и все наши внутренние нюансы. Но так как времени мало, очень важно ничего не ломать, а уделить внимание деталям. Иначе это будет не продуктивно. Я очень верю в команду», — сказал Николич.

Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Юрием Семиным .

. Николич возглавил команду с 1 июня.

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