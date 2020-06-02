Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Я не из тех, кто боится»

Николич,работай себе спокойно на радость болельщикам,приводи команду к победам,и тогда тебя тоже полюбят,ты ни в чём не виноват.Да и Сёмина уволили в соответствии с законодательством Р.Ф., по оканчании контракта.Жаль,конечно.Так что работай,а то следом пойдёшь.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится протестов болельщиков.
«Не боюсь ли, что на трибунах болельщики станут протестовать против руководства? Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.
В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать», — сказал Николич.
- Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Юрием Семиным.
- Николич возглавил команду с 1 июня.