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  • Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Я не из тех, кто боится»

Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Я не из тех, кто боится»

2 июня 2020, 18:13
13

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится протестов болельщиков.

«Не боюсь ли, что на трибунах болельщики станут протестовать против руководства? Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать», — сказал Николич.

  • Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Юрием Семиным.
  • Николич возглавил команду с 1 июня.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1591111959
Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Там был такой солидный откат, что я потерял страх»
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фанат джигурды
1591113247
Огребёшь, как и бывший нтв-шник!!!
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PAREVG.
1591115272
Протестовать будут против руководства, вот они получат по полной...
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Plyash
1591120928
Николич,работай себе спокойно на радость болельщикам,приводи команду к победам,и тогда тебя тоже полюбят,ты ни в чём не виноват.Да и Сёмина уволили в соответствии с законодательством Р.Ф., по оканчании контракта.Жаль,конечно.Так что работай,а то следом пойдёшь.
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piligrim1986
1591124007
а как известно ,не боятся только дураки...
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paracetamol
1591164744
А чего тебе бояться, подсадная утка. Ты же резиновый!
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