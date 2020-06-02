Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Я не из тех, кто боится»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится протестов болельщиков.

«Не боюсь ли, что на трибунах болельщики станут протестовать против руководства? Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать», — сказал Николич.