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    Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Я не из тех, кто боится»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится протестов болельщиков.

    «Не боюсь ли, что на трибунах болельщики станут протестовать против руководства? Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

    В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать», — сказал Николич.

    • Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Юрием Семиным.
    • Николич возглавил команду с 1 июня.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2591

      playsh 5 минут назад

      Николич,работай себе спокойно на радость болельщикам,приводи команду к победам,и тогда тебя тоже полюбят,ты ни в чём не виноват.Да и Сёмина уволили в соответствии с законодательством Р.Ф., по оканчании контракта.Жаль,конечно.Так что работай,а то следом пойдёшь.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Cleaner 20 минут назад

      Николич, не о тебе пока пока речь. Да и чего бояться, контракт то уже подписан, а на болельщиков хозяева Локо внимания не обращают.

      1
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      Рейтинг: +1420

      Genz 47 минут назад

      Хрен ты заставишь играть в быстрый футбол. Игроки двигались только у Палыча. остальные тренеры никогда не добивались и не выполняли установку

      0
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      Рейтинг: +2587

      alarm 1 час назад

      забыл в концовке сказать позор спартаку - сразу 100 очков заработал бы)

      1
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      Рейтинг: +229

      PAREVG. 1 час назад

      Протестовать будут против руководства, вот они получат по полной...

      2
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      Рейтинг: +2591

      playsh > PAREVG. 50 секунд назад

      К сожалению не "получат они по полной",всё сделано по закону.
      Вот только с моральной стороны руководство поступило подло и гадко,но за это не наказывают.

      0
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      Рейтинг: +872

      фанат джигурды 2 часа назад

      Огребёшь, как и бывший нтв-шник!!!

      4
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      Рейтинг: +288

      iluha1907 > фанат джигурды 1 час назад

      Да тренера то гнобить пока не за что.

      1
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      Рейтинг: +1552

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Николич: «Не боюсь протестов болельщиков «Локомотива». Там был такой солидный откат, что я потерял страх»

      3
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      Рейтинг: +15485

      sssrspartak 2 часа назад

      все будет нормально и протесты пройдут!так что не бойся!игра будет и все забудется!а если не пойдет.....руководству припомнят все!

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