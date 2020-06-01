Ахметов находится в Германии в связи с травмой плеча. До возобновления РПЛ – три недели

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов находится за границей. Он проходит медицинское обследование в Германии.
«Ильзат поехал на плановое обследование в Германию, которое должно было состояться раньше, но из-за пандемии перенеслось.
Ничего серьезного. Это связано с травмой плеча, которую он получил в матча с «Зенитом». В Германии границы открыты, клуб отпустил», – сказал Sport24 агент игрока Ираклий Гегечкори.
- По возвращении Ахметову предстоит пройти двухнедельный карантин.
- Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
Источник: Sport24