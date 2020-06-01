Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Ахметов находится в Германии в связи с травмой плеча. До возобновления РПЛ – три недели

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов находится за границей. Он проходит медицинское обследование в Германии.

    «Ильзат поехал на плановое обследование в Германию, которое должно было состояться раньше, но из-за пандемии перенеслось.

    Ничего серьезного. Это связано с травмой плеча, которую он получил в матча с «Зенитом». В Германии границы открыты, клуб отпустил», – сказал Sport24 агент игрока Ираклий Гегечкори.

    • По возвращении Ахметову предстоит пройти двухнедельный карантин.
    • Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru