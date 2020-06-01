«ПСЖ» может купить за 80 миллионов двух игроков «Лацио»

«ПСЖ» намерен этим летом усилиться двумя игроками «Лацио», утверждает Get French Football News.

По информации источника, парижане заинтересованы в подписании правого защитника Адама Марушича и хавбека Сергея Милинковича-Савича.

Сообщается, что в 27-летнем черногорце «ПСЖ» видит достойную замену для Тома Менье, а на трансфере 25-летнего серба спортивный директор клуба Леонардо настаивает уже не первый год.

Не исключено, что французский гранд купит обоих игроков за сумму около 80 миллионов евро.