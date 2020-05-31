Уткин: «Семин входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о Юрии Семине, у которого сегодня истек контракт с «Локомотивом».

«Титулы» – не то, что красит Семина, не то, что делает его фигуру незабываемой и величественной. Если брать всю его карьеру – игровую и тренерскую – титулов там вообще не так уж и много. Это выдающийся путь человека, это жизнь в футболе. Это – не то, что титулы каждый год. Но это, возможно, больше чем титулы. Так прожить нужно было изловчиться.

Если мы будем смотреть на жизнь Семина таким образом, то и третье место с «Габалой» – тоже достижение, потому что это лучше, чем бездеятельность. Лучше, чем пауза. Семин находит себе работу даже тогда, когда единственным условием его работы является – потянут или не потянут его гонорар. За другим человек вроде Семина в Азербайджан никогда бы не поехал, но он находит для себя такую возможность, он хочет тренировать, он тренирует, пока он жив.

Жумаю, Семин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю. Удовлетворяет ли его это? Я уверен, что последний матч во главе «Локомотива», если не считать почетных, Семин уже сыграл. Я абсолютно уверен, что последний матч Семина-тренера – впереди.

Про Карлеса Пуйоля, которого называли железным человеком, в «Барселоне» говорили, что когда он умрет, он пропустит от силы две недели. Я думаю, что когда Юрия Семина не станет – надеюсь, что это случится очень нескоро, лет через 150 – он пропустит максимум полгода», – сказал Уткин.

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