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  • Уткин: «Семин входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю»

Уткин: «Семин входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю»

31 мая 2020, 20:11
4

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о Юрии Семине, у которого сегодня истек контракт с «Локомотивом».

«Титулы» – не то, что красит Семина, не то, что делает его фигуру незабываемой и величественной. Если брать всю его карьеру – игровую и тренерскую – титулов там вообще не так уж и много. Это выдающийся путь человека, это жизнь в футболе. Это – не то, что титулы каждый год. Но это, возможно, больше чем титулы. Так прожить нужно было изловчиться.

Если мы будем смотреть на жизнь Семина таким образом, то и третье место с «Габалой» – тоже достижение, потому что это лучше, чем бездеятельность. Лучше, чем пауза. Семин находит себе работу даже тогда, когда единственным условием его работы является – потянут или не потянут его гонорар. За другим человек вроде Семина в Азербайджан никогда бы не поехал, но он находит для себя такую возможность, он хочет тренировать, он тренирует, пока он жив.

Жумаю, Семин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю. Удовлетворяет ли его это? Я уверен, что последний матч во главе «Локомотива», если не считать почетных, Семин уже сыграл. Я абсолютно уверен, что последний матч Семина-тренера – впереди.

Про Карлеса Пуйоля, которого называли железным человеком, в «Барселоне» говорили, что когда он умрет, он пропустит от силы две недели. Я думаю, что когда Юрия Семина не станет – надеюсь, что это случится очень нескоро, лет через 150 – он пропустит максимум полгода», – сказал Уткин.

«Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1590946554
Тот самый случай, когда лучше жевать, чем говорить! Но здесь и жевать недопустимо - у Васи переизбыточный вес! Такой мути я ещё не читал, даже от самого же Уткина. Он даже слово "думаю" пишет через Ж (ЖУМАЮ), жуёт наверно без передыху. Ну **** , Вася...
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O-kolesov
1590947004
А кто первый? Кто второй? ********* лишь бы *********.
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PAREVG.
1590948978
Вася, иди в пень.
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vladimir-7
1590994603
Да Василий, никак ты не успокоишься относительно Палыча. Совет тебе дам: " Чтобы не испачкать желчью подушку, на которой ты спишь, лёжа на правом боку, перевернись налево, чтобы твоя желчь, через собственный кишечник, смогла переработаться".
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