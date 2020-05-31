Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Уткин: «Семин входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о Юрии Семине, у которого сегодня истек контракт с «Локомотивом».

    «Титулы» – не то, что красит Семина, не то, что делает его фигуру незабываемой и величественной. Если брать всю его карьеру – игровую и тренерскую – титулов там вообще не так уж и много. Это выдающийся путь человека, это жизнь в футболе. Это – не то, что титулы каждый год. Но это, возможно, больше чем титулы. Так прожить нужно было изловчиться.

    Если мы будем смотреть на жизнь Семина таким образом, то и третье место с «Габалой» – тоже достижение, потому что это лучше, чем бездеятельность. Лучше, чем пауза. Семин находит себе работу даже тогда, когда единственным условием его работы является – потянут или не потянут его гонорар. За другим человек вроде Семина в Азербайджан никогда бы не поехал, но он находит для себя такую возможность, он хочет тренировать, он тренирует, пока он жив.

    Жумаю, Семин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю. Удовлетворяет ли его это? Я уверен, что последний матч во главе «Локомотива», если не считать почетных, Семин уже сыграл. Я абсолютно уверен, что последний матч Семина-тренера – впереди.

    Про Карлеса Пуйоля, которого называли железным человеком, в «Барселоне» говорили, что когда он умрет, он пропустит от силы две недели. Я думаю, что когда Юрия Семина не станет – надеюсь, что это случится очень нескоро, лет через 150 – он пропустит максимум полгода», – сказал Уткин.

    «Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.05.2020 20:11
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      Puddle 1 час назад

      А Вася Жиробас входит в тройку самых жирных комментаторов в мире за всю эпоху футбола! Делит 1,2 и 3е место сам с собой сидя на трех стульях одновременно! ГЫГЫГЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      PAREVG. 5 часов назад

      Вася, иди в пень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      O-kolesov 5 часов назад

      А кто первый? Кто второй? ********* лишь бы *********.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16901

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Тот самый случай, когда лучше жевать, чем говорить! Но здесь и жевать недопустимо - у Васи переизбыточный вес! Такой мути я ещё не читал, даже от самого же Уткина. Он даже слово "думаю" пишет через Ж (ЖУМАЮ), жуёт наверно без передыху. Ну **** , Вася...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15431

      sssrspartak > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      когда то был хорошим комментатором,стал плохим писакой!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76780
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru