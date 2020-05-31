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    Геркус: «Замешаны ли в приходе Николича распилы? История непрозрачна. Внутри индустрии впечатление, что «Локомотив» совершает какое-то сальто»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не понимает мотивы приглашения на пост главного тренера команды Марко Николича. Он официально возглавит москвичей завтра, 1 июня.

    – Приглашение Николича выглядит мутной историей. Вы допускаете, что тут замешаны агенты и распилы?

    – Не стал бы так категорично выражаться. История его прихода непрозрачна. Завеса, что «Локомотив» рассматривал 18 тренеров, звучит нелепо. Это смешно. Весь рынок в недоумении. Этого решения не понимает никто. Общее впечатление внутри индустрии таково, что клуб совершает какое-то сальто.

    • Юрий Семин работает последний день в «Локомотиве».
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    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    31.05.2020 16:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      PAREVG. 9 часов назад

      В приглашении этого тренера все непонятно!!! Откуда он взялся, почему именно он, чем он лучше остальных кандидатов, и главное - ЧЕМ ОН ЛУЧШЕ ПАЛЫЧА??????
      У меня только один вариант - он полностью подконтролен совету директоров и будет выполнять все указания грызуна, начиная от формирования состава вообще, и до состава на игру в частности.
      Кстати, грызун хотел чтобы Локо играл в два нападающих, возможно теперь будет, если этих нападающих купят.

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