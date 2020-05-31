Геркус: «Замешаны ли в приходе Николича распилы? История непрозрачна. Внутри индустрии впечатление, что «Локомотив» совершает какое-то сальто»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не понимает мотивы приглашения на пост главного тренера команды Марко Николича. Он официально возглавит москвичей завтра, 1 июня.

– Приглашение Николича выглядит мутной историей. Вы допускаете, что тут замешаны агенты и распилы?

– Не стал бы так категорично выражаться. История его прихода непрозрачна. Завеса, что «Локомотив» рассматривал 18 тренеров, звучит нелепо. Это смешно. Весь рынок в недоумении. Этого решения не понимает никто. Общее впечатление внутри индустрии таково, что клуб совершает какое-то сальто.