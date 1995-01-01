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    Егоров: «Семак требует от «Зенита» финансовые гарантии»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров обратил внимание, что «Зенит» по-прежнему не объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. По словам журналиста, не все финансовые моменты улажены.

    «У главного тренера «Зенита» вот-вот закончится контракт. Более выгодного предложения, чем «Зенит», Семаку в России не сделают. Тренер требует определенные гарантии, включая финансовые. Правильно делает», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Семак подпишет контракт по схеме «2+1».
    • Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4533

      JTherry 59 минут назад

      "Тренер требует определенные гарантии, включая финансовые"
      ...неужто газпрём стал испытывать финансовые трудности? значит, тоже чистку объявят со следующего сезона... всему - свое время

      2
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    • ...
      Рейтинг: +227

      valkam72 1 час назад

      Позор голубым

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Для "Народного достояния" это не проблема, только рассмешил Семак своими требованиями. Попробывал бы в Уфе вот также потребовать...

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