Егоров: «Семак требует от «Зенита» финансовые гарантии»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров обратил внимание, что «Зенит» по-прежнему не объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. По словам журналиста, не все финансовые моменты улажены.

«У главного тренера «Зенита» вот-вот закончится контракт. Более выгодного предложения, чем «Зенит», Семаку в России не сделают. Тренер требует определенные гарантии, включая финансовые. Правильно делает», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».