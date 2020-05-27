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    Журналист Короткин: «В «Зените» считают некорректным сейчас подписывать новые контракты с Семаком и Дзюбой»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин объяснил, почему «Зенит» не подписывает новые контракты с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой. Дело в коронавирусе.

    «Все договоренности уже достигнуты. В «Зените» считают некорректным сейчас что-то подписывать, пока команды не стали тренироваться или не вышли на поле. Считают некорректным решать контрактные дела, пока народу тяжело. Наверное, правы.

    С Артемом Дзюбой тоже предварительно все обговорено, он продолжит карьеру в «Зените», – информирует инсайдер.

    • Семак подпишет контракт по схеме «2+1».
    • Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    27.05.2020 22:14
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1191

      Питерский князь 3 часа назад

      Нам нужен новый тренер. Можно даже Адвокаата вернуть или АВБ.

      0
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      Рейтинг: +3964

      Рубинище 5 часов назад

      Под народом, он имел в виду "народное достояние" , не все мечты сбываются, как оказалось

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Соарес 7 часов назад

      Во брешут, со спонсорами значит можно миллионные контракты подписывать,а тут вы вдруг о народе задумались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      evgevg13 7 часов назад

      Ой застеснялись... Ох уж этот пиар...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Давид59 8 часов назад

      Мажу маслом бутерброд, в голове - а как народ? И икра не лезет в горло, и не льётся в рот компот

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3126

      Давид59 8 часов назад

      Считают некорректным решать контрактные дела, пока народу тяжело. Во зарулил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4484

      JTherry 15 часов назад

      что это вдруг в зените стали такими стыдливыми? не к добру... раньше спокойно транжирили деньги налогоплательщиков на футболистов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5727

      paracetamol 15 часов назад

      Дэнэг нэт, - сказал Миллер. СП-2 достроим, появятся.

      0
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner 16 часов назад

      Бред(журналистский) притягивать за уши ВИРУС к подписанию новых КОНТРАКТОВ...

      1
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      Рейтинг: +2712

      solodealer 16 часов назад

      Кто-нибудь, переведите на русский : " В Зените" считают..."
      КТО КОНКРЕТНО ТАМ У НИХ "В ЗЕНИТЕ" РЕШАЕТ И СЧИТАЕТ?

      2
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner > solodealer 16 часов назад

      Лежит ЖУРНАЛИСТ Короткин на диване, в носу ковыряет и с потолка новости придумывает. А потом нам их втюхивает...

      2
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      Рейтинг: +2712

      solodealer > Cleaner 15 часов назад

      лежит Песков на диване, в носу ковыряет и с потолка объяснения происходящему придумывает...А потм нам втюхивает... А в другом месте (в интервью Оливеру Стоуну) сам незаменимый про своего пресс-секретаря говорит: "...он иногда такую пурнгу несёт!!!"))))+

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      Рейтинг: +1264

      Cleaner > solodealer 5 часов назад

      Журналист Песков озвучивает то, что велели. Уж точно не с потолка у него объяснения.)

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