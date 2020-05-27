Журналист Короткин: «В «Зените» считают некорректным сейчас подписывать новые контракты с Семаком и Дзюбой»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин объяснил, почему «Зенит» не подписывает новые контракты с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой. Дело в коронавирусе.
«Все договоренности уже достигнуты. В «Зените» считают некорректным сейчас что-то подписывать, пока команды не стали тренироваться или не вышли на поле. Считают некорректным решать контрактные дела, пока народу тяжело. Наверное, правы.
С Артемом Дзюбой тоже предварительно все обговорено, он продолжит карьеру в «Зените», – информирует инсайдер.
- Семак подпишет контракт по схеме «2+1».
- Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
- Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.