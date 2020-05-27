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  • Журналист Короткин: «В «Зените» считают некорректным сейчас подписывать новые контракты с Семаком и Дзюбой»

Журналист Короткин: «В «Зените» считают некорректным сейчас подписывать новые контракты с Семаком и Дзюбой»

27 мая 2020, 22:14
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин объяснил, почему «Зенит» не подписывает новые контракты с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой. Дело в коронавирусе.

«Все договоренности уже достигнуты. В «Зените» считают некорректным сейчас что-то подписывать, пока команды не стали тренироваться или не вышли на поле. Считают некорректным решать контрактные дела, пока народу тяжело. Наверное, правы.

С Артемом Дзюбой тоже предварительно все обговорено, он продолжит карьеру в «Зените», – информирует инсайдер.

  • Семак подпишет контракт по схеме «2+1».
  • Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
  • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (7)
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paracetamol
1590613921
Дэнэг нэт, - сказал Миллер. СП-2 достроим, появятся.
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JTherry
1590614439
что это вдруг в зените стали такими стыдливыми? не к добру... раньше спокойно транжирили деньги налогоплательщиков на футболистов
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Давид59
1590638767
Считают некорректным решать контрактные дела, пока народу тяжело. Во зарулил!
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Давид59
1590638916
Мажу маслом бутерброд, в голове - а как народ? И икра не лезет в горло, и не льётся в рот компот
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evgevg13
1590640056
Ой застеснялись... Ох уж этот пиар...
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Соарес
1590642921
Во брешут, со спонсорами значит можно миллионные контракты подписывать,а тут вы вдруг о народе задумались
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Рубинище
1590648092
Под народом, он имел в виду "народное достояние" , не все мечты сбываются, как оказалось
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