Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал сроки нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершeн. Контракт будет подписан по формуле «2+1», – сказал Медведев.