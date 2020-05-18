Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»

А какой второй контракт, в свое время, предложили Спаллетти? Семак ученик Спаллетти и продолжатель его дел. Семак способен скоро повторить достижения Спаллетти в Зените. Так вот, напомню, в феврале 2012 года Спаллетти подписал новый контракт с Зенитом на 3,5 года. Более того, по новому контракту итальянский тренер полностью контролировал трансферную политику Питерского клуба. Почему предложение Семака скромнее?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал сроки нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершeн. Контракт будет подписан по формуле «2+1», – сказал Медведев.
- Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
- Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
- В дебютном сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.