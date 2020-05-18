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    Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал сроки нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    «Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершeн. Контракт будет подписан по формуле «2+1», – сказал Медведев.

    • Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +708

      Semenycch 2 минуты назад

      А какой второй контракт, в свое время, предложили Спаллетти? Семак ученик Спаллетти и продолжатель его дел. Семак способен скоро повторить достижения Спаллетти в Зените. Так вот, напомню, в феврале 2012 года Спаллетти подписал новый контракт с Зенитом на 3,5 года. Более того, по новому контракту итальянский тренер полностью контролировал трансферную политику Питерского клуба. Почему предложение Семака скромнее?

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