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    «Милан» интересуется полузащитником «Реала» Эдегором

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор стал трансферной целью «Милана», сообщает Football Italia.

    По информации источника, итальянский клуб готов арендовать 21-летнего хавбека летом с правом последующего выкупа.

    Текущий сезон норвежец проводит в «Реал Сосьедаде», он сыграл 28 матчей, в которых забил семь голов и сделал восемь ассистов.

    Ранее стало известно, что Эдегор входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, поэтому мадридцы могут досрочно отозвать его из аренды в Сан-Себатьяне.

    Источник: Football Italia

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    30.05.2020 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5055

      серега кашин 10 часов назад

      милан в последнее время постоянно опаздывает- сейчас реал эдегора вам не отдаст

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