«Милан» интересуется полузащитником «Реала» Эдегором

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор стал трансферной целью «Милана», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб готов арендовать 21-летнего хавбека летом с правом последующего выкупа.

Текущий сезон норвежец проводит в «Реал Сосьедаде», он сыграл 28 матчей, в которых забил семь голов и сделал восемь ассистов.

Ранее стало известно, что Эдегор входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, поэтому мадридцы могут досрочно отозвать его из аренды в Сан-Себатьяне.