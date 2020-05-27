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    Прядкин: «Пока исходим из того, что РПЛ возобновится без зрителей. Мы не теряем надежду»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу клубов возобновить сезон со зрителями. Для команд проведение матчей без болельщиков убыточно.

    «Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию. Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.

    Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

    Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всe это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», – сказал Прядкин ТАСС.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня. Осталось провести восемь туров.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.

    Источник: ТАСС

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    27.05.2020 20:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1416

      Genz 17 часов назад

      Прядкин сказочник. Европа без зрителей,а в России прямо идеальные болельщики. Да будет спорный гол или радость болельщиков перерастет в потасовку. На Спартак ходя всегда безбашенные

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