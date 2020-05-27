Прядкин: «Пока исходим из того, что РПЛ возобновится без зрителей. Мы не теряем надежду»

Прядкин сказочник. Европа без зрителей,а в России прямо идеальные болельщики. Да будет спорный гол или радость болельщиков перерастет в потасовку. На Спартак ходя всегда безбашенные
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу клубов возобновить сезон со зрителями. Для команд проведение матчей без болельщиков убыточно.
«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию. Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.
Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всe это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», – сказал Прядкин ТАСС.
- РПЛ должна возобновиться 21 июня. Осталось провести восемь туров.
- В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».
- По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.