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    «Чемпионат»: «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА» выступили за возобновление РПЛ со зрителями

    Несколько клубов РПЛ поддержали идею проведения матчей РПЛ при болельщиках.

    По информации «Чемпионата», за возобновление сезона со зрителями выступили «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Сейчас РФС прорабатывает возможные варианты, но вряд ли болельщикам разрешат посещать игры сразу же после возобновления сезона. Окончательное решение должны будут принять Роспотребнадзор и правительство страны.

    • РПЛ должны возобновться 21 июня. В чемпионате осталось провести 8 туров.
    • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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    27.05.2020 18:00
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1191

      Питерский князь 3 часа назад

      Спартак, вообще можно выкинуть в пердив.
      :)))
      Нам уже, даже ноги, об него надоело вытерать.
      :)))

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      Рейтинг: +5727

      paracetamol 15 часов назад

      Рассадить через 2 метра!

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      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL 17 часов назад

      ну а как же
      это же не сраный урал или крылья
      на которые и свои болельщики не пойдут

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      Рейтинг: +5727

      paracetamol > FENIX-SL 15 часов назад

      Там как раз нормально ходят, не Уфа чай!

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      Рейтинг: +87

      klyukin 17 часов назад

      в июне все будет можно!

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      Рейтинг: +2511

      Павелий 18 часов назад

      Это всё к вопросу о том, у каких клубов есть болельщики. Я бы ещё Ростов добавил.

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      Рейтинг: +15212

      sssrspartak 18 часов назад

      неужели господь услышал нас?трио алармоборатных нет сегодня?ващето пуделек в борю моисеева переобулся!и те скоро прибудут в лице mudaka или кандидова!

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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 18 часов назад

      Как раз на эти клубы народ ходит , да и о заработке только они и беспокоятся.

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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 19 часов назад

      если парады и возложение цветов можно проводить то и на фудбол можно

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      Рейтинг: +116

      NewLife 20 часов назад

      С парада сразу на футбол))

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      Рейтинг: +116

      NewLife > NewLife 19 часов назад

      прихватив с собой ковид.

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      Рейтинг: +1854

      giluxa1963 20 часов назад

      как же это поросята согласились а вдруг вылетят

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      Рейтинг: +209

      valkam72 > giluxa1963 20 часов назад

      О, Волгоград. Новый фарм-клубишка для синитных. И пиши свой город-герой с большой буквы. Неуч.

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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 > giluxa1963 20 часов назад

      Расширят РПЛ до 18 команд, вот и решение проблемы с ФНЛ.

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      Рейтинг: +5928

      Persona_non_Grata > giluxa1963 14 часов назад

      Ну я понимаю малолетние дебилы такое пишут , но видимо некоторые с годами не умнеют . А может ты дедушка аларма ? )

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