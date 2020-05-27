«Чемпионат»: «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА» выступили за возобновление РПЛ со зрителями

Несколько клубов РПЛ поддержали идею проведения матчей РПЛ при болельщиках.
По информации «Чемпионата», за возобновление сезона со зрителями выступили «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Сейчас РФС прорабатывает возможные варианты, но вряд ли болельщикам разрешат посещать игры сразу же после возобновления сезона. Окончательное решение должны будут принять Роспотребнадзор и правительство страны.
- РПЛ должны возобновться 21 июня. В чемпионате осталось провести 8 туров.
- В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».
Источник: «Чемпионат»