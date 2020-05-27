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    Глушаков: «Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Главное – здоровье людей»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил архивное фото, на которой он ребенком играет в приставку.

    «Фото еще из 90-х. Сколько лет прошло, а мало что меняется – футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. FIFA 98, легендарная. Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное – здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах», – подписал снимок Глушаков.

    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
    • «Ахмат» в таблице идет последним.

    text

    Публикация от text (@glushak8) 26 Май 2020 в 10:45 PDT

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    27.05.2020 11:05
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод 20 часов назад

      Точно , засиделись вы . Пора вам с walkamчиком 72 и-банный сезон возобновлять . Он должен уже без вазелина принимать .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 27 мая, 13:25

      Стыдно за Хрюшакова!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2465

      alarm 27 мая, 12:49

      позор рылу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 27 мая, 11:15

      да и в баню со спартачами скоро в реале сходишь, а пока по скайпу в ванной моетесь !
      гыгы

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