Глушаков: «Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Главное – здоровье людей»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил архивное фото, на которой он ребенком играет в приставку.

«Фото еще из 90-х. Сколько лет прошло, а мало что меняется – футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. FIFA 98, легендарная. Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное – здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах», – подписал снимок Глушаков.

Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.

«Ахмат» в таблице идет последним.