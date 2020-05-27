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    Билья – после просмотра «Последний танец»: «Хочу увидеть сцену, подобную той, где Джордан обнимает трофей НБА, только с Месси и кубком мира»

    Полузащитник «Милана» и сборной Аргентины Лукас Билья сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.

    «Я недавно досмотрел «Последний танец». Сериал безумно понравился и заставил меня задуматься, что через несколько лет, надеюсь, мы сможем увидеть нечто похожее о нашем феномене.

    Было бы интересно узнать о повседневной жизни Месси. Мы видим, как он тренируется, как играет, но в повседневной жизни происходит так много вещей, о которых люди не знают, как мы увидели это в сериале о Джордане.

    В будущем хотел бы увидеть сцену, подобную той, где Джордан обнимает трофей НБА и плачет. Хотел бы увидеть это с Месси и с титулом кубка мира. Это будет много значить для него и всех аргентинцев», – заявил Биглия.

    • Лионель Месси ни разу не выигрывал Копа Америка и ЧМ с Аргентиной.
    • Ранее футболист объявлял об уходе из сборной, но возвращался.

    Источник: Goal

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    27.05.2020 08:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 27 мая, 12:14

      А Месси-то как хочет))) да и все, кто болеют за него и Аргентину. Иногда мне кажется, что эмоции даже интереснее и важнее, чем сами трофеи и победы. Сразу вспомнил Почеттино с его выходом в финал ЛЧ.

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