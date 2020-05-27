Билья – после просмотра «Последний танец»: «Хочу увидеть сцену, подобную той, где Джордан обнимает трофей НБА, только с Месси и кубком мира»

Полузащитник «Милана» и сборной Аргентины Лукас Билья сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.

«Я недавно досмотрел «Последний танец». Сериал безумно понравился и заставил меня задуматься, что через несколько лет, надеюсь, мы сможем увидеть нечто похожее о нашем феномене.

Было бы интересно узнать о повседневной жизни Месси. Мы видим, как он тренируется, как играет, но в повседневной жизни происходит так много вещей, о которых люди не знают, как мы увидели это в сериале о Джордане.

В будущем хотел бы увидеть сцену, подобную той, где Джордан обнимает трофей НБА и плачет. Хотел бы увидеть это с Месси и с титулом кубка мира. Это будет много значить для него и всех аргентинцев», – заявил Биглия.