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  • Комличенко: «Когда Акинфеев потащил пенальти в матче с Испанией, я орал на весь отель. Потом люди спрашивали, что случилось»

Комличенко: «Когда Акинфеев потащил пенальти в матче с Испанией, я орал на весь отель. Потом люди спрашивали, что случилось»

26 мая 2020, 15:29
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился впечатлениями об игре сборной России на ЧМ-2018.

«На чемпионате мира у ребят была задача выйти из группы, потом мы и в четвертьфинал прошли. А там в пенальти не повезло. На Евро можно и выше забраться, почему бы и нет? Если все будет хорошо, сборная будет в форме, каждый будет соблюдать дисциплину, то все возможно.

Я хорошо помню, когда с испанцами играли. Мы тогда на сборах были. Когда Акинфеев потащил пенальти, я орал на весь отель. Мне потом стучали, приходили люди из отеля, спрашивали, что случилось. Я отвечал: «Все хорошо. Русские вперед!». Врезался в память этот момент», — сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России» на «России 1».

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • В 2016-м он перешел в чешский «Слован».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Динамо Россия Акинфеев Игорь Комличенко Николай
Комментарии (2)
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Chernyi Lis
1590512182
везде орали!! но! никогда нельзя радоваться преждевременно..спугнули удачу..
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Cules2013
1590518583
мой знакомый тоже орал) когда, если не в такие моменты?
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