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    Комличенко: «Когда Акинфеев потащил пенальти в матче с Испанией, я орал на весь отель. Потом люди спрашивали, что случилось»

    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился впечатлениями об игре сборной России на ЧМ-2018.

    «На чемпионате мира у ребят была задача выйти из группы, потом мы и в четвертьфинал прошли. А там в пенальти не повезло. На Евро можно и выше забраться, почему бы и нет? Если все будет хорошо, сборная будет в форме, каждый будет соблюдать дисциплину, то все возможно.

    Я хорошо помню, когда с испанцами играли. Мы тогда на сборах были. Когда Акинфеев потащил пенальти, я орал на весь отель. Мне потом стучали, приходили люди из отеля, спрашивали, что случилось. Я отвечал: «Все хорошо. Русские вперед!». Врезался в память этот момент», — сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России» на «России 1».

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В 2016-м он перешел в чешский «Слован».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.05.2020 15:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 26 мая, 21:43

      мой знакомый тоже орал) когда, если не в такие моменты?

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      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis 26 мая, 19:56

      везде орали!! но! никогда нельзя радоваться преждевременно..спугнули удачу..

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