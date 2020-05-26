Комличенко: «Когда Акинфеев потащил пенальти в матче с Испанией, я орал на весь отель. Потом люди спрашивали, что случилось»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился впечатлениями об игре сборной России на ЧМ-2018.

«На чемпионате мира у ребят была задача выйти из группы, потом мы и в четвертьфинал прошли. А там в пенальти не повезло. На Евро можно и выше забраться, почему бы и нет? Если все будет хорошо, сборная будет в форме, каждый будет соблюдать дисциплину, то все возможно.

Я хорошо помню, когда с испанцами играли. Мы тогда на сборах были. Когда Акинфеев потащил пенальти, я орал на весь отель. Мне потом стучали, приходили люди из отеля, спрашивали, что случилось. Я отвечал: «Все хорошо. Русские вперед!». Врезался в память этот момент», — сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России» на «России 1».