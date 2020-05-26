Ибрагимович избежал серьезной травмы

«Милан» сообщил о результатах осмотра нападающего Златана Ибрагимовича.
Форвард избежал серьезного повреждения, ахиллово сухожилие не травмировано. Диагностирована травма икроножной мышцы. Сроки восстановления Ибрагимовича не называются.
- Ранее Ибрагимович получил повреждение во время двусторонней игры.
- Ибрагимович может перейти в «Болонью».
- Швед пришел в «Милан» зимой.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
Ибрагимович получил травму. Есть подозрение, что это рецидив
Источник: Официальный сайт «Милана»