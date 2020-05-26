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    Ибрагимович избежал серьезной травмы

    «Милан» сообщил о результатах осмотра нападающего Златана Ибрагимовича.

    Форвард избежал серьезного повреждения, ахиллово сухожилие не травмировано. Диагностирована травма икроножной мышцы. Сроки восстановления Ибрагимовича не называются.

    • Ранее Ибрагимович получил повреждение во время двусторонней игры.
    • Ибрагимович может перейти в «Болонью».
    • Швед пришел в «Милан» зимой.
    • В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.

    Ибрагимович получил травму. Есть подозрение, что это рецидив

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    26.05.2020 14:19
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