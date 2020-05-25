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    Ибрагимович получил травму. Есть подозрение, что это рецидив

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович травмировался на тренировке команды. Он получил повреждение во время двусторонней игры, пишет сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

    Форвард досрочно завершил занятие и покинул базу. Есть подозрение, что полученная травма – рецидив прежнего повреждения. Сроки восстановления станут известны после обследования, которое намечено на сегодня, 25 мая.

    • Ибрагимович может перейти в «Болонью».
    • Швед пришел в «Милан» зимой.
    • В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    25.05.2020 16:14
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