Канделаки: «Дорогой «Зенит», уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с 95-летним юбилеем.

«Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной (прим. «Бомбардира» – речь о муже Кандалакии и болельщике «Зенита» Василии Бровко). Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем – благодаря вот этому человеку.

Выигрывайте как можно чаще, потому что поверьте нам, женщинам – спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит!» – пожелала продюсер «Матч ТВ».