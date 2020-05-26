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  • Канделаки: «Дорогой «Зенит», уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду»

Канделаки: «Дорогой «Зенит», уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду»

26 мая 2020, 11:04
15

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с 95-летним юбилеем.

«Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной (прим. «Бомбардира» – речь о муже Кандалакии и болельщике «Зенита» Василии Бровко). Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем – благодаря вот этому человеку.

Выигрывайте как можно чаще, потому что поверьте нам, женщинам – спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит!» – пожелала продюсер «Матч ТВ».

  • «Матч ТВ» принадлежит ПАО «Газпром».
  • «Газпром» владелец футбольного клуба «Зенит».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Канделаки Тина
Комментарии (15)
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Олег1204
1590481083
Оно и видно, зеня - газьпрем - едро, вместе навсегда
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Play
1590487326
12 лет рядом с этим мужчиной и 5 лет под Газпром-Медиа, ясен красен за кого ей ещё болеть.
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Mister_Tomsk
1590488691
Видно , что сосет она не только из трубы газиков)
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AtticusFinch1
1590491955
***,иди за Ахмат болей
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valkam72
1590497341
Матч ТВ» принадлежит ПАО «Газпром». «Газпром» владелец футбольного клуба «Зенит». Вот такой позор.
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NewLife
1590497357
А кто не будет болеть за синит, тому отключат газ и МатчТВ. Для "спокойствия в семьях" надо дорогой ее синит перевести в ПФЛ - там с победами будет легче и судей не надо будет "уважать".
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subbotaspartak
1590506196
А у меня есть выбор, но 55 лет я болею за СПАРТАК! Как-то так...
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vladimir-7
1590511164
Тина, кто тебе платит деньги, за того ты и болеешь.
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zigbert
1590522561
Что тут удивительного, сам бог велел ей болеть за Зенит.
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Томик
1590572852
В этой фразе основную смысловую нагрузку несёт первое слово.
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