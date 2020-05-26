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    Канделаки: «Дорогой «Зенит», уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с 95-летним юбилеем.

    «Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной (прим. «Бомбардира» – речь о муже Кандалакии и болельщике «Зенита» Василии Бровко). Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем – благодаря вот этому человеку.

    Выигрывайте как можно чаще, потому что поверьте нам, женщинам – спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит!» – пожелала продюсер «Матч ТВ».

    • «Матч ТВ» принадлежит ПАО «Газпром».
    • «Газпром» владелец футбольного клуба «Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    26.05.2020 11:04
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2670

      Томик 27 мая, 12:47

      В этой фразе основную смысловую нагрузку несёт первое слово.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76747

      zigbert 26 мая, 22:49

      Что тут удивительного, сам бог велел ей болеть за Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2465

      alarm 26 мая, 22:34

      а можно, чтобы она стала болеть за спартак?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3382

      APchelov 26 мая, 21:50

      Тогда странно, почему на матче все разговоры в основном о спартаке? Да и логотип краснобелый. Непорядок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      Аденн 26 мая, 20:29

      мужеподобная канделяки топит за питАрской клуп. гы-гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 26 мая, 19:39

      Тина, кто тебе платит деньги, за того ты и болеешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4723

      subbotaspartak 26 мая, 18:16

      А у меня есть выбор, но 55 лет я болею за СПАРТАК!
      Как-то так...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      NewLife 26 мая, 15:49

      А кто не будет болеть за синит, тому отключат газ и МатчТВ. Для "спокойствия в семьях" надо дорогой ее синит перевести в ПФЛ - там с победами будет легче и судей не надо будет "уважать".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      valkam72 26 мая, 15:49

      Матч ТВ» принадлежит ПАО «Газпром».
      «Газпром» владелец футбольного клуба «Зенит».
      Вот такой позор.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод > valkam72 26 мая, 21:53

      "Фанину" обратно засунь в свой членоприёмник и хлебай говнецо дальше ( как ты любишь ).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +516

      elessar arnor 26 мая, 14:35

      каков клуб, такие и болелы

      2
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      ...
      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод > elessar arnor 26 мая, 16:34

      то ли дело Кафель с пановым и усатый глор-псевдокулинар .

      2
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      Рейтинг: +516

      elessar arnor > пьяныйхоровод 26 мая, 18:12

      они, сравнительно, люди

      1
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      Рейтинг: -123

      Бoрат > elessar arnor 26 мая, 19:58

      Что ты имеешь против болел Зенита ? Вот взять меня - я самый яркий представитель этого сообщества . Вчера МОЁ фото даже красовалось на баннере посвященному дню рождения клуба .

      -3
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      Рейтинг: +516

      elessar arnor > Бoрат 27 мая, 15:13

      ***** ы вы какие-то

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