Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    ЦСКА поздравил Гинера с 60-летним юбилеем

    Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с 60-летием.

    «Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

    Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ЦСКА ждут новые яркие победы и громкие титулы!» – написано на официальном сайте клуба

    • В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба.
    • В апреле госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.
    • Председателем совета стал помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин.
    • Пост заместителя председателя получил президент клуба Евгений Гинер.

    .

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2020 08:06
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10454

      KLIM777 26 мая, 11:55

      А вот от болельщиков ничего не дождешься видимо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru