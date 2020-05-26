ЦСКА поздравил Гинера с 60-летним юбилеем

Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с 60-летием.

«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ЦСКА ждут новые яркие победы и громкие титулы!» – написано на официальном сайте клуба

В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба.

В апреле госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.

Председателем совета стал помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин .

. Пост заместителя председателя получил президент клуба Евгений Гинер.

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