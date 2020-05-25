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    Фернандеш продлил контракт с «Краснодаром»

    Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш продлил контракт с клубом. Теперь он истекает 31 июля.

    «В связи с тем, что чемпионат РПЛ сезона-2019/20 продолжится до третьей декады июля, ФК «Краснодар» принял решение о продлении контракта с Мануэлем Фернандешем.

    Трудовое соглашение с португальским полузащитником пролонгировано до 31 июля 2020 года. Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными», – пишет пресс-служба южан.

    • «Краснодар» в таблице идет третьим.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • Фернандеш брал чемпионство с «Локомотивом».

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    25.05.2020 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 мая 2020, 16:53

      На концовку чемпионата он конечно пригодится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2303

      моэм 25 мая 2020, 14:03

      Выглядит это как подачка...в этом случае он скорее всего будет отбывать номер и задницу рвать особо не станет...и зачем Краснодару этот полунеигрок?

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      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > моэм 25 мая 2020, 17:18

      Дважды - игрок года в Локомотиве.
      Один из двух игроков в истории российских клубов, сделавший два хет-трика в одном еврокубковом сезоне.
      Чемпион России. Участник ЧМ.
      Полунеигрок, говоришь?

      3
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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик > моэм 27 мая 2020, 10:02

      Не думаю что будет отбывать номер, так как дядя Сережа не дурак и смотрит на игроков как они пашут на поле. Это как раз для него шанс се6я зарекомендовать.

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