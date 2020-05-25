Фернандеш продлил контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш продлил контракт с клубом. Теперь он истекает 31 июля.
«В связи с тем, что чемпионат РПЛ сезона-2019/20 продолжится до третьей декады июля, ФК «Краснодар» принял решение о продлении контракта с Мануэлем Фернандешем.
Трудовое соглашение с португальским полузащитником пролонгировано до 31 июля 2020 года. Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными», – пишет пресс-служба южан.
- «Краснодар» в таблице идет третьим.
- РПЛ планируют возобновить 21 июня.
- Фернандеш брал чемпионство с «Локомотивом».
Источник: официальный сайт «Краснодара»