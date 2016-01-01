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    Берг – о своем будущем: «Все зависит от «Краснодара». Уверен, могу принести пользу команде»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг дал комментарии по поводу своего будущего в клубе.

    – Ваш контракт с клубом заканчивается в конце июня, а матчи РПЛ продлятся в июле. Соглашение продлят на месяц?

    – Я пока ничего не подписывал, но посмотрим. Еще есть время.

    – А как дела с переговорами по долгосрочному договору?

    – Все зависит от «Краснодара». Я – профессионал. Пока есть контракт, буду соблюдать все его условия.

    – Но вы хотите остаться?

    – Мне здесь нравится. Уверен, что могу принести пользу команде. Но, повторю – все зависит от руководства. Если что, варианты у меня есть, я не нервничаю. Думаю, в ближайшие недели все станет ясно.

    – Недавно в российских СМИ писали, что «Краснодар» хочет расстаться с пятью футболистами и вы – в их числе. Знаете об этом что-то?

    – Даже не слышал. Слухов всегда много, особенно в такое время. Никто не знает, что будет дальше, все что-то предполагают.

    • Берг перешел в «Краснодар» прошлым летом на правах свободного агента.
    • На счету 33-летнего форварда шесть голов и один ассист в 26 матчах.
    • Рыночная стоимость шведа – 1,6 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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