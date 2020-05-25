Берг – о своем будущем: «Все зависит от «Краснодара». Уверен, могу принести пользу команде»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг дал комментарии по поводу своего будущего в клубе.

– Ваш контракт с клубом заканчивается в конце июня, а матчи РПЛ продлятся в июле. Соглашение продлят на месяц?

– Я пока ничего не подписывал, но посмотрим. Еще есть время.

– А как дела с переговорами по долгосрочному договору?

– Все зависит от «Краснодара». Я – профессионал. Пока есть контракт, буду соблюдать все его условия.

– Но вы хотите остаться?

– Мне здесь нравится. Уверен, что могу принести пользу команде. Но, повторю – все зависит от руководства. Если что, варианты у меня есть, я не нервничаю. Думаю, в ближайшие недели все станет ясно.

– Недавно в российских СМИ писали, что «Краснодар» хочет расстаться с пятью футболистами и вы – в их числе. Знаете об этом что-то?

– Даже не слышал. Слухов всегда много, особенно в такое время. Никто не знает, что будет дальше, все что-то предполагают.