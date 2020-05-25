Берг – о своем будущем: «Все зависит от «Краснодара». Уверен, могу принести пользу команде»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг дал комментарии по поводу своего будущего в клубе.
– Ваш контракт с клубом заканчивается в конце июня, а матчи РПЛ продлятся в июле. Соглашение продлят на месяц?
– Я пока ничего не подписывал, но посмотрим. Еще есть время.
– А как дела с переговорами по долгосрочному договору?
– Все зависит от «Краснодара». Я – профессионал. Пока есть контракт, буду соблюдать все его условия.
– Но вы хотите остаться?
– Мне здесь нравится. Уверен, что могу принести пользу команде. Но, повторю – все зависит от руководства. Если что, варианты у меня есть, я не нервничаю. Думаю, в ближайшие недели все станет ясно.
– Недавно в российских СМИ писали, что «Краснодар» хочет расстаться с пятью футболистами и вы – в их числе. Знаете об этом что-то?
– Даже не слышал. Слухов всегда много, особенно в такое время. Никто не знает, что будет дальше, все что-то предполагают.
- Берг перешел в «Краснодар» прошлым летом на правах свободного агента.
- На счету 33-летнего форварда шесть голов и один ассист в 26 матчах.
- Рыночная стоимость шведа – 1,6 миллиона евро.