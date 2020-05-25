Daily Mail: Игало больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». «Шанхай Шэньхуа» отказывается продлевать его аренду

«Шанхай Шэньхуа» отказал «Манчестер Юнайтед» в продлении аренды нападающего Одиона Игало.

По информации Daily Mail, английский клуб хотел сохранить футболиста до фактического завершения сезона, однако китайцы намерены вернуть форварда как можно быстрее.

Что касается самого нигерийца, то у него есть желание остаться на «Олд Траффорд» еще на три месяца.