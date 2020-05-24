Талалаев: «Больше не читаю игрокам Шекспира. Сейчас цитаты Дудя или Басты значат больше»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что больше на установке не читает игрокам Уильяма Шекспира. Время изменилось, считает специалист.

«Читал игрокам на установке Шекспира, но я уже ушел от этой практики. Ценности меняются, хотя, конечно, Шекспир должен быть вечным. Но сейчас Юрий Дудь или Баста имеют большее значение, их цитаты станут более информативными.

Читал Шекспира на юношеском чемпионате Европы, где мы проиграли исландцам со счетом 5:6. По-моему, это было перед предыдущим матчем на том турнире. С португальцами», – вспомнил Талалаев.