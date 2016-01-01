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    Талалаев: «Больше не читаю игрокам Шекспира. Сейчас цитаты Дудя или Басты значат больше»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что больше на установке не читает игрокам Уильяма Шекспира. Время изменилось, считает специалист.

    «Читал игрокам на установке Шекспира, но я уже ушел от этой практики. Ценности меняются, хотя, конечно, Шекспир должен быть вечным. Но сейчас Юрий Дудь или Баста имеют большее значение, их цитаты станут более информативными.

    Читал Шекспира на юношеском чемпионате Европы, где мы проиграли исландцам со счетом 5:6. По-моему, это было перед предыдущим матчем на том турнире. С португальцами», – вспомнил Талалаев.

    • Талалаев покинул «Химки» зимой, после чего клуб получил право выйти в РПЛ.
    • В качестве тренера Талалаев трофеев не брал.
    • Как игрок он взял Кубок России в 1993 году с «Торпедо».

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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