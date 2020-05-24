Талалаев: «Негодяи есть и среди тренеров, и среди функционеров, и среди судей»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в футболе есть недобросовестные люди. В частности, среди судей.

«Негодяи есть в любой профессии. Среди тренеров, функционеров, судей. Это безусловно.

Примеры некачественной судейской работы в моей карьере были. Бывал беспредел», – сказал тренер.