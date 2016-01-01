Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Талалаев: «Негодяи есть и среди тренеров, и среди функционеров, и среди судей»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в футболе есть недобросовестные люди. В частности, среди судей.

    «Негодяи есть в любой профессии. Среди тренеров, функционеров, судей. Это безусловно.

    Примеры некачественной судейской работы в моей карьере были. Бывал беспредел», – сказал тренер.

    • Талалаев покинул «Химки» зимой, после чего клуб получил право выйти в РПЛ.
    • В качестве тренера Талалаев трофеев не брал.
    • Как игрок он взял Кубок России в 1993 году с «Торпедо».

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      NewLife 2 часа назад

      И среди тех, кто стучит в спорт-экспресс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4193

      САДЫЧОК 2 часа назад

      ..это точно про негодяев ! ...Самый главный негодяй-это .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1406

      Genz 2 часа назад

      У Талалая с карантина обида на всех людей затаилась

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76689
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru