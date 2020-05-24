Талалаев: «Негодяи есть и среди тренеров, и среди функционеров, и среди судей»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в футболе есть недобросовестные люди. В частности, среди судей.
«Негодяи есть в любой профессии. Среди тренеров, функционеров, судей. Это безусловно.
Примеры некачественной судейской работы в моей карьере были. Бывал беспредел», – сказал тренер.
- Талалаев покинул «Химки» зимой, после чего клуб получил право выйти в РПЛ.
- В качестве тренера Талалаев трофеев не брал.
- Как игрок он взял Кубок России в 1993 году с «Торпедо».
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»