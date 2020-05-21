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    Муса: «Остался бы в 2016 году в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдет из «Лестера»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса выразил сожаление, что в 2016 году ушел в «Лестер». По мнению нигерийца, он не справился с конкуренцией с Риядом Марезом.

    «Когда готовился мой трансфер в «Лестер», мне сказали, что Марез уйдет. Но он не ушел. Если бы я знал, что так выйдет, остался бы в 2016 году в ЦСКА.

    Когда «Лестер» возглавил Крейг Шекспир, я перестал понимать, что происходит, и стал получать меньше игрового времени», – сказал Муса Own goal Nigeria.

    • За ЦСКА форвард играл с 2012 по 2016 год и в 2018 году.
    • Сейчас Муса выступает за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Муса в 2013 году взял Кубок Африки.

    Источник: Own goal Nigeria

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1407

      Genz 28 минут назад

      Тебе Гинер сказал , что марез уйдет,а ты поверил. Продал за 28 миллионов и наварил на *****. Ему цена десятка

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