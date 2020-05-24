Муса: «Остался бы в 2016 году в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдет из «Лестера»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса выразил сожаление, что в 2016 году ушел в «Лестер». По мнению нигерийца, он не справился с конкуренцией с Риядом Марезом.

«Когда готовился мой трансфер в «Лестер», мне сказали, что Марез уйдет. Но он не ушел. Если бы я знал, что так выйдет, остался бы в 2016 году в ЦСКА.

Когда «Лестер» возглавил Крейг Шекспир, я перестал понимать, что происходит, и стал получать меньше игрового времени», – сказал Муса Own goal Nigeria.