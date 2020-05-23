Главные новости дня. Зелимхан Бакаев в острой форме болеет коронавирусом, Юран не исключил ликвидацию «Химок»

ESPN: «Бавария» поборется за Санчо.

Игрок сборной Франции продал за 65 тысяч медаль победителя ЧМ-2018.

Официально: Ла Лига возобновится 8 июня.

«Боруссия» объявила об уходе Гетце.

У Зелимхана Бакаева – коронавирус. Болезнь проходит в острой форме.

«Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом».

Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус».

Уткин: «Полагаю, Семин примет тульский «Арсенал».

Юран: «Химки» могут прекратить существование. Фанат выйдет из карантина, а клуба уже и нет».