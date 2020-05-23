Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Главные новости дня. Зелимхан Бакаев в острой форме болеет коронавирусом, Юран не исключил ликвидацию «Химок»

    ESPN: «Бавария» поборется за Санчо.

    Игрок сборной Франции продал за 65 тысяч медаль победителя ЧМ-2018.

    Официально: Ла Лига возобновится 8 июня.

    «Боруссия» объявила об уходе Гетце.

    У Зелимхана Бакаева – коронавирус. Болезнь проходит в острой форме.

    «Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом».

    Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус».

    Уткин: «Полагаю, Семин примет тульский «Арсенал».

    Юран: «Химки» могут прекратить существование. Фанат выйдет из карантина, а клуба уже и нет».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2020 21:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru