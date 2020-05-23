Официально: Ла Лига возобновится 8 июня

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что чемпионат страны по футболу сможет возобновиться уже 8 июня.
«Испания сделала то, что должна была и теперь перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. С 8 июня в стране возвращается футбол», – заявил Санчес.
- В испанском национальном первенстве осталось провести 11 туров.
- Чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- В турнирной таблице лидирует «Барселона», отставание «Реала» – два очка.
Источник: Marca