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    Официально: Ла Лига возобновится 8 июня

    Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что чемпионат страны по футболу сможет возобновиться уже 8 июня.

    «Испания сделала то, что должна была и теперь перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. С 8 июня в стране возвращается футбол», – заявил Санчес.

    • В испанском национальном первенстве осталось провести 11 туров.
    • Чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице лидирует «Барселона», отставание «Реала» – два очка.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3100

      Борат 22 минуты назад

      Ла лига норм чемпик
      А вот пищевик это унылое го**но !
      Гыгы

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