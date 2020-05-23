Официально: Ла Лига возобновится 8 июня

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что чемпионат страны по футболу сможет возобновиться уже 8 июня.

«Испания сделала то, что должна была и теперь перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. С 8 июня в стране возвращается футбол», – заявил Санчес.