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  • У Зелимхана Бакаева – коронавирус. Болезнь проходит в острой форме

У Зелимхана Бакаева – коронавирус. Болезнь проходит в острой форме

23 мая 2020, 17:17
27

У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева выявили коронавирусную инфекцию. Футболиста поместили на домашний карантин.

«Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно.

В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней», – сказал врач «Спартака» Михаил Бутовский.

  • «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
  • Команда в РПЛ идет восьмой.
  • Чемпионат планируют возобновить 21 июня.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (27)
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1590244524
Единственное светлое пятно в игре Спартака в этом сезоне
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NewLife
1590245341
Федуна что ль навестил ? Но по-серьезному - давай быстрее выздоравливай и в строй.
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Хейтер Аларм
1590245655
Тарасятник просто боится в "лучшую лигу мира подняться" в случае возобновления чемпионата, вот и заболевшие короной у них и пошли...Гы-гы
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Хейтер Аларм
1590245773
А так здоровья всем заболевшим свиньям, ибо над кем мы будем угорать во время чемпионата без них?
Ответить
3a zenit
1590246758
здоровья
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морозз
1590247916
Бомжи и кони вздохнули облегчённо, лучший футболист Спартака поймал вирус
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alll-1
1590251924
Здоровья Зелимхану .
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alll-1
1590252154
Всем питерским п.идорам желаю захлебнутся в своей желочи
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Мага 13
1590253145
аларм, паддле и борат по ходу сами на карантине сидят, соскучились друг по дружке аж пердаки дымят, жаждут "инъекций"))
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rash1959
1590301145
Болезнь проходит в острой форме - протекает бессимптомно. Поясните это КАК?
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