Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    У Зелимхана Бакаева – коронавирус. Болезнь проходит в острой форме

    У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева выявили коронавирусную инфекцию. Футболиста поместили на домашний карантин.

    «Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно.

    В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней», – сказал врач «Спартака» Михаил Бутовский.

    • «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
    • Команда в РПЛ идет восьмой.
    • Чемпионат планируют возобновить 21 июня.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: -26

      Спартач80 7 минут назад

      Лучше бы придумали вирус,который выкашивает только идарасов.Там Питер опустел бы на половину...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ЧьиРянькoff 34 минуты назад

      "Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями"

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      valkam72 > ЧьиРянькoff 14 минут назад

      В будущем замути баттл, кто из вашей питерской питарасни толще фаер в очке пронесет на баклан-арену.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      afw13 48 минут назад

      аларм, паддле и борат по ходу сами на карантине сидят, соскучились друг по дружке аж пердаки дымят, жаждут "инъекций"))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      alll-1 1 час назад

      Всем питерским п.идорам желаю захлебнутся в своей желочи

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      alll-1 1 час назад

      Здоровья Зелимхану .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Puddle 1 час назад

      Скоро, как ему инъекцию введут по самые помидоры, визгу будет дай боже! Гы-гы-гы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Хейтер Аларм > Puddle 59 минут назад

      тебе тоже инъекцию нужно ввести....инъекцию цианида калия, чтоб никто больше не читал твои бухие высеры

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3084

      Борат 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По ходу он с федуном чпокался !
      Гыгы

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1567

      "supermax" > Борат 1 час назад

      все то ты на уровне мужских ширинок думаешь.....держи вора обычно кричит сам вор

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3026

      морозз 2 часа назад

      Бомжи и кони вздохнули облегчённо, лучший футболист Спартака поймал вирус

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3878

      3a zenit 2 часа назад

      здоровья

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А так здоровья всем заболевшим свиньям, ибо над кем мы будем угорать во время чемпионата без них?

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Хейтер Аларм > Хейтер Аларм 1 час назад

      извиняюсь за данный коммент, он был написан под дурным влиянием алармборатов и прочей нечисти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Puddle > Хейтер Аларм 1 час назад

      В тупости хрюков всегда кто то виноват! Гы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru