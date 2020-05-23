У Зелимхана Бакаева – коронавирус. Болезнь проходит в острой форме

У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева выявили коронавирусную инфекцию. Футболиста поместили на домашний карантин.

«Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно.

В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней», – сказал врач «Спартака» Михаил Бутовский.