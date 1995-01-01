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    Все игроки и тренеры «Тамбова» сдали отрицательный тест на коронавирус

    «Тамбов» опубликовал заявление по итогам тестирования футболистов, тренеров и персонала на заражение коронавирусом.

    Сообщается, что в клубе нет ни одного инфицированного.

    «На отчетной неделе мы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. К счастью, результаты у всех футболистов, персонала клуба и сотрудников офиса отрицательные. Сегодня аналогичный тест сдаст Гиорги Шелия, который позже всех прибыл в расположение команды. Также, по личным обстоятельствам остался дома Сослан Таказов. Результат его теста ждем в ближайшее время.

    Кроме того, скоро нам предстоит пройти еще одно обследование – на выявление антител. О результатах также сообщим незамедлительно», – заявил врач «Тамбова» Андрей Шункевич.

    • Возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.
    • По итогам 22 туров «Тамбов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      Валерий1965 26 минут назад

      Ребята... Нельзя сдать отрицательный тест... Сданный тест может быть отрицательным...

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