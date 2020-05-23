Все игроки и тренеры «Тамбова» сдали отрицательный тест на коронавирус

«Тамбов» опубликовал заявление по итогам тестирования футболистов, тренеров и персонала на заражение коронавирусом.

Сообщается, что в клубе нет ни одного инфицированного.

«На отчетной неделе мы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. К счастью, результаты у всех футболистов, персонала клуба и сотрудников офиса отрицательные. Сегодня аналогичный тест сдаст Гиорги Шелия, который позже всех прибыл в расположение команды. Также, по личным обстоятельствам остался дома Сослан Таказов. Результат его теста ждем в ближайшее время.

Кроме того, скоро нам предстоит пройти еще одно обследование – на выявление антител. О результатах также сообщим незамедлительно», – заявил врач «Тамбова» Андрей Шункевич.