Все игроки и тренеры «Тамбова» сдали отрицательный тест на коронавирус

Ребята... Нельзя сдать отрицательный тест... Сданный тест может быть отрицательным...
«Тамбов» опубликовал заявление по итогам тестирования футболистов, тренеров и персонала на заражение коронавирусом.
Сообщается, что в клубе нет ни одного инфицированного.
«На отчетной неделе мы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. К счастью, результаты у всех футболистов, персонала клуба и сотрудников офиса отрицательные. Сегодня аналогичный тест сдаст Гиорги Шелия, который позже всех прибыл в расположение команды. Также, по личным обстоятельствам остался дома Сослан Таказов. Результат его теста ждем в ближайшее время.
Кроме того, скоро нам предстоит пройти еще одно обследование – на выявление антител. О результатах также сообщим незамедлительно», – заявил врач «Тамбова» Андрей Шункевич.
- Возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.
- По итогам 22 туров «Тамбов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.