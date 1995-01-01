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    «Бавария» не воспользовалась опцией выкупа Коутиньо за 120 миллионов

    «Бавария» решила не активировать пункт о выкупе у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Впрочем, как сообщил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, вариант с подписанием бразильца до сих пор рассматривается.

    «Срок использования опции выкупа истек, мы ее не активировали. Теперь клуб определит состав команды на следующий сезон и решит, будет ли там Коутиньо или нет», – заявил Румменигге.

    В арендном договоре между «Баварией» и «Барсой» сумма выкупа хавбека составляла 120 миллионов евро.

    Коутиньо в составе действующего чемпиона Германии забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.

    Источник: Agence France-Presse

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +635

      кто там 1 час назад

      какой дурак за этого ******** отдаст 120 лямов?)(кроме барсы)0

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