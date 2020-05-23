«Бавария» не воспользовалась опцией выкупа Коутиньо за 120 миллионов

«Бавария» решила не активировать пункт о выкупе у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо.
Впрочем, как сообщил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, вариант с подписанием бразильца до сих пор рассматривается.
«Срок использования опции выкупа истек, мы ее не активировали. Теперь клуб определит состав команды на следующий сезон и решит, будет ли там Коутиньо или нет», – заявил Румменигге.
В арендном договоре между «Баварией» и «Барсой» сумма выкупа хавбека составляла 120 миллионов евро.
Коутиньо в составе действующего чемпиона Германии забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.
Источник: Agence France-Presse