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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Николича уволят к зиме. Он не даст такого результата, как Семин»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Николича уволят к зиме. Он не даст такого результата, как Семин»

23 мая 2020, 00:41
10

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что нового главного тренера москвичей Марко Николича уволят уже в этом году в связи с неудовлетворительными результатами. Серб официально придет в клуб 1 июня.

«В итоге Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Юрий Семин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится — Николича отправят отставку, а к весне следующего года будет еще какой-то тренер.

Мы это все проходили, мы вернулись назад в 2011 год, когда пришла Ольга Смородская и началось — Семина выгнали, а сколько тренеров поменяли? А сколько игроков? А сколько денег потратили?» – сказал Наумов.

  • Семин получал в «Локомотиве» 194 миллиона рублей в год.
  • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
  • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (10)
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Armani nn
1590184549
Плюсую.Думаю мы вернулись даже не в 2011,а на пять лет раньше.Когда ушёл Сёмин, поставили Эштрекова и понеслась п...да по кочкам.А потом уж и сама п...да пришла и все накрыла.
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PAREVG.
1590185663
Именно так и будет. Все верно, при смородине мы это уже проходили, и смену тренеров, с выплатами неустойки, и кучу неизвестных игроков по цене звезд, и ежегодную замену газона, и сдачу стадиона в аренду Анжи, и пустые трибуны, и команду в середине таблицы, и т.д. А потом Геркус вернул Семина, и сразу - Титул, серебро, кубки...
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Zenit2312
1590187235
Есть люди с головой и мнениями!!! Палыч Новочек с тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vmonomah17
1590189820
Кикнадзе главное успеть напокупать шлак втридорога, чтобы свои карманы набить.
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paracetamol
1590219167
Вместе с Николичем нужно гнать все руководство и не просто гнать, а взыскать с них неустойку за безграмотное руководство и распил бабла.
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Князев
1590222393
Николича уволят, но это не помешает перепродать всю команду. Для чего и берут его.
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Томик
1590228045
Тут два варианта - или уволят или не уволят. Если вдруг результаты будут, то и зарплату попросит поднять.
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zigbert
1590255045
Прогноз неутешительный, однако раньше времени хоронить Локомотив не стоит.
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