Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Николича уволят к зиме. Он не даст такого результата, как Семин»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что нового главного тренера москвичей Марко Николича уволят уже в этом году в связи с неудовлетворительными результатами. Серб официально придет в клуб 1 июня.

«В итоге Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Юрий Семин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится — Николича отправят отставку, а к весне следующего года будет еще какой-то тренер.

Мы это все проходили, мы вернулись назад в 2011 год, когда пришла Ольга Смородская и началось — Семина выгнали, а сколько тренеров поменяли? А сколько игроков? А сколько денег потратили?» – сказал Наумов.