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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Николича уволят к зиме. Он не даст такого результата, как Семин»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что нового главного тренера москвичей Марко Николича уволят уже в этом году в связи с неудовлетворительными результатами. Серб официально придет в клуб 1 июня.

    «В итоге Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Юрий Семин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится — Николича отправят отставку, а к весне следующего года будет еще какой-то тренер.

    Мы это все проходили, мы вернулись назад в 2011 год, когда пришла Ольга Смородская и началось — Семина выгнали, а сколько тренеров поменяли? А сколько игроков? А сколько денег потратили?» – сказал Наумов.

    • Семин получал в «Локомотиве» 194 миллиона рублей в год.
    • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      Zenit2312 37 минут назад

      Есть люди с головой и мнениями!!! Палыч Новочек с тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +95

      PAREVG. 1 час назад

      Именно так и будет. Все верно, при смородине мы это уже проходили, и смену тренеров, с выплатами неустойки, и кучу неизвестных игроков по цене звезд, и ежегодную замену газона, и сдачу стадиона в аренду Анжи, и пустые трибуны, и команду в середине таблицы, и т.д.
      А потом Геркус вернул Семина, и сразу - Титул, серебро, кубки...

      1
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      Рейтинг: +367

      Armani nn 1 час назад

      Плюсую.Думаю мы вернулись даже не в 2011,а на пять лет раньше.Когда ушёл Сёмин, поставили Эштрекова и понеслась п...да по кочкам.А потом уж и сама п...да пришла и все накрыла.

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