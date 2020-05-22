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  • Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч»

Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч»

22 мая 2020, 16:30
26

Журналист Василий Конов сообщил, какая зарплата была у Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива» и сколько будет зарабатывать его преемник Марко Николич.

«По поводу режима экономии, о котором говорил сегодня Кикнадзе. По моим данным, контракт Сeмина тянул на 2,5 млн евро в год + бонусы, что последние два года делало его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ.

У Николича, который подписал [соглашение ]по схеме 2 года + 2 года, существенно меньше – в районе 650-700 тысяч евро + бонусы. Разница очевидна. Плюс он не везeт с собой весь штаб, только двоих», – написал Конов в своем телеграм-канале.

  • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
  • Совет директоров клуба не продлил с 73-летним специалистом контракт, истекающий 31 мая.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (26)
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Алехсбургер.
1590155988
из истории.. Газета «Гудок» упоминается в мультфильме «Приключения домовёнка». Хозяин дома, в котором живут Кузька и Нафаня, читает газету «Гудок».
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Chernyi Lis
1590158566
вот в чем причина! ну и как кикнадзе сегодня сказал что в основном причина это не хотение привлекать молодежку и казанку поднимать..да еще команда пошла в большой минус по играм по последним матчам..найдутся конечно причины по любому когда такого ранга убирают..)
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sochi-2013
1590161519
Семину то предлагали понижение з/п? Думается, что на 1 лям, он бы согласился.
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KOLBIS
1590163320
Как все банально оказывается и просто...
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Romio-xxx
1590164069
По сути все просто:Сейчас все экономят,я думаю если бы Семин согласился на понижение,то продлил бы контракт.Но видимо кто идет в таблице вторым на понижение ни как не согласится.
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DOCTOR PENALTY
1590165068
Разница в результатах тоже будет очевидна.
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Мага 13
1590165477
а у кикнадзе какая зарплата? может выгоднее было бы на его увольнении сэкономить?
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zigbert
1590167136
Сразу нашли на ком экономить.Бюджетный вариант с Николичем не самое хорошее решение.
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general.lizyukov
1590175666
а вы рынок на стадике откройте - ещё больше сэкономите
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paracetamol
1590180711
Дешевле - не значит лучше. Скорей наоборот!
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