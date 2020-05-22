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    Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч»

    Журналист Василий Конов сообщил, какая зарплата была у Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива» и сколько будет зарабатывать его преемник Марко Николич.

    «По поводу режима экономии, о котором говорил сегодня Кикнадзе. По моим данным, контракт Сeмина тянул на 2,5 млн евро в год + бонусы, что последние два года делало его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ.

    У Николича, который подписал [соглашение ]по схеме 2 года + 2 года, существенно меньше – в районе 650-700 тысяч евро + бонусы. Разница очевидна. Плюс он не везeт с собой весь штаб, только двоих», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
    • Совет директоров клуба не продлил с 73-летним специалистом контракт, истекающий 31 мая.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    22.05.2020 16:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 мая 2020, 23:51

      Дешевле - не значит лучше. Скорей наоборот!

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 22 мая 2020, 23:36

      А вы сук...а результат потом сопаставте Семина и этого как его там....

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 22 мая 2020, 22:27

      а вы рынок на стадике откройте - ещё больше сэкономите

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 мая 2020, 20:05

      Сразу нашли на ком экономить.Бюджетный вариант с Николичем не самое хорошее решение.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 22 мая 2020, 20:32

      сэкономить решили на распродаже игроков в основном (не знаю, реакции Семина на это, но догадываюсь) - около 22 млн. евро экономии за 8-9 игроков и тренера, плюс за импортных игроков 13% НДФЛ, за наших - 41% с соцвыплатами

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > zigbert 22 мая 2020, 20:35

      ну знаешь бывает коса на камень..))а так я всю нашу сборную ....не один кокоша такой(спрятался за путиным) и все можно значит!бардак полный поэтому не х...делать нам не в европе не в мире! пока такие давнишние традиции...повторяются!

      2
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      Рейтинг: +5652

      afw13 22 мая 2020, 19:37

      а у кикнадзе какая зарплата? может выгоднее было бы на его увольнении сэкономить?

      3
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2020, 19:31

      Разница в результатах тоже будет очевидна.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 мая 2020, 19:14

      По сути все просто:Сейчас все экономят,я думаю если бы Семин согласился на понижение,то продлил бы контракт.Но видимо кто идет в таблице вторым на понижение ни как не согласится.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Romio-xxx 22 мая 2020, 19:16

      Сёмин не может согласится на понижение, в противном случае он уже другой высокооплачиваемой работы не найдёт.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Snek 22 мая 2020, 19:28

      он в другую уже щас не пойдет думаю..хотяя если что то доказать то возможно и на копье согласится тот кто захочет...)

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Chernyi Lis 24 мая 2020, 12:35

      Почему не пойдёт? Опытный тренер, с приличным количеством титулов и наград, не думаю что у него будут проблемы с трудоустройством.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Snek 26 мая 2020, 17:20

      локо его родной..и кто возьмет в годах все таки..щас нужна перспектива..а на копье не пойдет..

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Chernyi Lis 26 мая 2020, 23:10

      Перспектива нужна не всем, кому-то результат нужен больше, помимо ЦСКА и Краснодара в РПЛ есть ещё нормальные команды с деньгами.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 мая 2020, 19:02

      Как все банально оказывается и просто...

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 мая 2020, 18:51

      Короче,с Палыча решили начать "экономию"...

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 мая 2020, 18:31

      Семину то предлагали понижение з/п? Думается, что на 1 лям, он бы согласился.

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