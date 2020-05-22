Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч»

Журналист Василий Конов сообщил, какая зарплата была у Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива» и сколько будет зарабатывать его преемник Марко Николич.

«По поводу режима экономии, о котором говорил сегодня Кикнадзе. По моим данным, контракт Сeмина тянул на 2,5 млн евро в год + бонусы, что последние два года делало его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ.

У Николича, который подписал [соглашение ]по схеме 2 года + 2 года, существенно меньше – в районе 650-700 тысяч евро + бонусы. Разница очевидна. Плюс он не везeт с собой весь штаб, только двоих», – написал Конов в своем телеграм-канале.