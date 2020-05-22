Кварацхелия и Давиташвили на машине вернулись в Казань

Грузинские футболисты «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вернулись в Казань на автомобиле. Они помещены на карантин.
«Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.
Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19», – написала пресс-служба казанцев.
- «Рубин» лишь на очко идет выше зоны вылета.
- Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
- По всему миру от инфекции умерло более 326000 человек.
Источник: твиттер «Рубина»