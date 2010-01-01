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    Кварацхелия и Давиташвили на машине вернулись в Казань

    Грузинские футболисты «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вернулись в Казань на автомобиле. Они помещены на карантин.

    «Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.

    Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19», – написала пресс-служба казанцев.

    • «Рубин» лишь на очко идет выше зоны вылета.
    • Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
    • По всему миру от инфекции умерло более 326000 человек.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      Граф2019 30 минут назад

      ну не пешком же пилить...

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