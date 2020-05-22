Кварацхелия и Давиташвили на машине вернулись в Казань

Грузинские футболисты «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вернулись в Казань на автомобиле. Они помещены на карантин.

«Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.

Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19», – написала пресс-служба казанцев.