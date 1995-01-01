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    В «Ахмате» опровергли информацию о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопросы о состоянии здоровья почетного президента клуба Рамзана Кадырова.

    • По информации телеграм-канала Baza, главу Чечни госпитализировали в московскую клинику.
    • У политика якобы диагностировано поражение легких. Есть подозрения, что он заразился коронавирусом.

    «Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Кадыров находится в Чечне. У него все хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы», – рассказал Айдамиров.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14755

      bset 4 минуты назад

      Повезло Кадырову - даже обнуляться не надо

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