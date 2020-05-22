В «Ахмате» опровергли информацию о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопросы о состоянии здоровья почетного президента клуба Рамзана Кадырова.

По информации телеграм-канала Baza, главу Чечни госпитализировали в московскую клинику.

У политика якобы диагностировано поражение легких. Есть подозрения, что он заразился коронавирусом.

«Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Кадыров находится в Чечне. У него все хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы», – рассказал Айдамиров.