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    Николич заключил с «Локомотивом» контракт по схеме «2+2»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл новые подробности контракта главного тренера Марко Николича с клубом.

    «Для нас несколько моментов принципиальны. Принципиальный момент – четырехлетний цикл. У Николича контракт по схеме «2+2». Для нас принципиальна работа с молодыми. Для нас принципиально понимание, что мы должны прощаться с игроками в эпоху их расцвета. Это то, где у нас есть точки взаимного непонимания [с Семиным].

    Нам в нынешней ситуации недостаточно только спортивного результата. Нам экономический эффект от нашей деятельности точно так же важен. И мы должны либо уменьшить бюджеты и, соответственно, изменить объем зарплаты, потому что объем зарплаты далеко превышает 60 процентов от бюджета клуба, либо найти дополнительные источники финансирования», – сказал Кикнадзе.

    • Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным и назначить вместо него Николича.
    • Столичная команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Болельщики отнеслись к смене тренера скептически и уже провели несколько акций протеста.

    «СЭ»: Николич до сих пор не получил разрешение на работу в России

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Мортус 1 час назад

      Всё же понятно. У парней деньги на мелкие расходы закончились. С ноунеймом подписывают не хилый контракт. Он сливает остаток сезона. Его увольняют. Неустойку делят среди нищих сотрудников клуба. Парня тоже не обидят. Оле такскать.

      0
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      Рейтинг: +10

      Мортус 1 час назад

      Что за фигня? Палыч постоянно подтягивал молодёжь в основу. "Что говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"(с)

      0
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      Рейтинг: +81

      PAREVG. 1 час назад

      А смысл заключать такой контракт, все равно, после следующего сезона - на выход, если не зимой...
      Как во времена смородины, постоянно неустойки выплачивали, так и сейчас будет.

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      Рейтинг: +673

      vmonomah17 2 часа назад

      Надеюсь Николич додумался внести в контракт неприлично огромную неустойку за досрочное расторжение контракта)))

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      Рейтинг: +81

      PAREVG. > vmonomah17 1 час назад

      Уже

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      Рейтинг: +1180

      Cleaner 2 часа назад

      "Для нас принципиально понимание, что мы должны прощаться с игроками в эпоху их расцвета." КИКНАДЗЕ, что за бред ты несешь!!!

      1
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      Рейтинг: +1324

      altezzik 2 часа назад

      А кто это?

      0
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      Рейтинг: +16765

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Схема "2 + 2" это: 2 года пилим + потом ещё 2 года воруем.

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