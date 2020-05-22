Николич заключил с «Локомотивом» контракт по схеме «2+2»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл новые подробности контракта главного тренера Марко Николича с клубом.

«Для нас несколько моментов принципиальны. Принципиальный момент – четырехлетний цикл. У Николича контракт по схеме «2+2». Для нас принципиальна работа с молодыми. Для нас принципиально понимание, что мы должны прощаться с игроками в эпоху их расцвета. Это то, где у нас есть точки взаимного непонимания [с Семиным].

Нам в нынешней ситуации недостаточно только спортивного результата. Нам экономический эффект от нашей деятельности точно так же важен. И мы должны либо уменьшить бюджеты и, соответственно, изменить объем зарплаты, потому что объем зарплаты далеко превышает 60 процентов от бюджета клуба, либо найти дополнительные источники финансирования», – сказал Кикнадзе.

Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным и назначить вместо него Николича.

и назначить вместо него Николича. Столичная команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Болельщики отнеслись к смене тренера скептически и уже провели несколько акций протеста.

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