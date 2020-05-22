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Николич заключил с «Локомотивом» контракт по схеме «2+2»

22 мая 2020, 14:41
8

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл новые подробности контракта главного тренера Марко Николича с клубом.

«Для нас несколько моментов принципиальны. Принципиальный момент – четырехлетний цикл. У Николича контракт по схеме «2+2». Для нас принципиальна работа с молодыми. Для нас принципиально понимание, что мы должны прощаться с игроками в эпоху их расцвета. Это то, где у нас есть точки взаимного непонимания [с Семиным].

Нам в нынешней ситуации недостаточно только спортивного результата. Нам экономический эффект от нашей деятельности точно так же важен. И мы должны либо уменьшить бюджеты и, соответственно, изменить объем зарплаты, потому что объем зарплаты далеко превышает 60 процентов от бюджета клуба, либо найти дополнительные источники финансирования», – сказал Кикнадзе.

  • Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным и назначить вместо него Николича.
  • Столичная команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • Болельщики отнеслись к смене тренера скептически и уже провели несколько акций протеста.

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Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Кикнадзе Василий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1590148548
Схема "2 + 2" это: 2 года пилим + потом ещё 2 года воруем.
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altezzik
1590150176
А кто это?
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vmonomah17
1590153619
Надеюсь Николич додумался внести в контракт неприлично огромную неустойку за досрочное расторжение контракта)))
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PAREVG.
1590154757
А смысл заключать такой контракт, все равно, после следующего сезона - на выход, если не зимой... Как во времена смородины, постоянно неустойки выплачивали, так и сейчас будет.
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Мортус
1590155480
Что за фигня? Палыч постоянно подтягивал молодёжь в основу. "Что говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"(с)
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Мортус
1590155695
Всё же понятно. У парней деньги на мелкие расходы закончились. С ноунеймом подписывают не хилый контракт. Он сливает остаток сезона. Его увольняют. Неустойку делят среди нищих сотрудников клуба. Парня тоже не обидят. Оле такскать.
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