Николич заключил с «Локомотивом» контракт по схеме «2+2»

Всё же понятно. У парней деньги на мелкие расходы закончились. С ноунеймом подписывают не хилый контракт. Он сливает остаток сезона. Его увольняют. Неустойку делят среди нищих сотрудников клуба. Парня тоже не обидят. Оле такскать.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл новые подробности контракта главного тренера Марко Николича с клубом.
«Для нас несколько моментов принципиальны. Принципиальный момент – четырехлетний цикл. У Николича контракт по схеме «2+2». Для нас принципиальна работа с молодыми. Для нас принципиально понимание, что мы должны прощаться с игроками в эпоху их расцвета. Это то, где у нас есть точки взаимного непонимания [с Семиным].
Нам в нынешней ситуации недостаточно только спортивного результата. Нам экономический эффект от нашей деятельности точно так же важен. И мы должны либо уменьшить бюджеты и, соответственно, изменить объем зарплаты, потому что объем зарплаты далеко превышает 60 процентов от бюджета клуба, либо найти дополнительные источники финансирования», – сказал Кикнадзе.
- Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным и назначить вместо него Николича.
- Столичная команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Болельщики отнеслись к смене тренера скептически и уже провели несколько акций протеста.
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