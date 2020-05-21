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    «СЭ»: Николич до сих пор не получил разрешение на работу в России

    У нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича возникли проблемы с получением разрешения на работу в России.

    По информации «СЭ», из-за этого сербскому специалисту не оформят рабочую визу. Кроме того, после решения вопроса с документами и прилета в Москву ему придется пробыть две недели на карантине.

    Когда Николич сможет приступить к исполнению обязанностей, пока неизвестно. Ожидается, что это произойдет не раньше второй декады июня.

    • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Николича с клубом вступит в силу 1 июня.
    • 21 июня ожидается возобновление чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2020 22:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2777

      Черкизовский Кот 20 минут назад

      Не давайте разрешения работать Кикнадзе и Мещерякову в футбольном клубе. Ни в одной стране.

      1
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      Рейтинг: +58

      PAREVG. 43 минуты назад

      Совет директоров, БОГ, он все видит...

      1
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      Рейтинг: +6

      lenya.druzhinin 51 минуту назад

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      Рейтинг: +358

      Armani nn 58 минут назад

      Смотри Николич, может это знак судьбы, не лезть в чужой огород.

      2
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      Рейтинг: +14738

      bset 1 час назад

      Ну может к началу следующего сезона начнет тренировать. Найс руководство слило свое второе место. Болельщикам Локо не позавидуешь сейчас.

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