«СЭ»: Николич до сих пор не получил разрешение на работу в России

У нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича возникли проблемы с получением разрешения на работу в России.
По информации «СЭ», из-за этого сербскому специалисту не оформят рабочую визу. Кроме того, после решения вопроса с документами и прилета в Москву ему придется пробыть две недели на карантине.
Когда Николич сможет приступить к исполнению обязанностей, пока неизвестно. Ожидается, что это произойдет не раньше второй декады июня.
- По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт Николича с клубом вступит в силу 1 июня.
- 21 июня ожидается возобновление чемпионата.
Источник: «Спорт-Экспресс»