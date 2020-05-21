«СЭ»: Николич до сих пор не получил разрешение на работу в России

У нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича возникли проблемы с получением разрешения на работу в России.

По информации «СЭ», из-за этого сербскому специалисту не оформят рабочую визу. Кроме того, после решения вопроса с документами и прилета в Москву ему придется пробыть две недели на карантине.

Когда Николич сможет приступить к исполнению обязанностей, пока неизвестно. Ожидается, что это произойдет не раньше второй декады июня.