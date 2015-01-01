«СЭ»: российское правительство до конца недели одобрит возобновление РПЛ

Дадут добро крутить поросячьи хвосты !!! Гыгы
Правительство России собирается одобрить возобновление сезона РПЛ, сообщает «СЭ».
По информации источника, это с высокой долей вероятности должно произойти до конца текущей недели.
- Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.
- Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- В России инфекция выявлена более чем у 300 тысяч человек. Это второй показатель в мире после США.
РФС и РПЛ планируют закрытие летнего трансферного окна на 30 сентября