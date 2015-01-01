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    «СЭ»: российское правительство до конца недели одобрит возобновление РПЛ

    Правительство России собирается одобрить возобновление сезона РПЛ, сообщает «СЭ».

    По информации источника, это с высокой долей вероятности должно произойти до конца текущей недели.

    • Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.
    • Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В России инфекция выявлена более чем у 300 тысяч человек. Это второй показатель в мире после США.

    РФС и РПЛ планируют закрытие летнего трансферного окна на 30 сентября

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3060

      Борат 2 часа назад

      Дадут добро крутить поросячьи хвосты !!! Гыгы

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