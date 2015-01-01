«СЭ»: российское правительство до конца недели одобрит возобновление РПЛ

Правительство России собирается одобрить возобновление сезона РПЛ, сообщает «СЭ».

По информации источника, это с высокой долей вероятности должно произойти до конца текущей недели.

Рестарт чемпионата запланирован на 21 июня.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

В России инфекция выявлена более чем у 300 тысяч человек. Это второй показатель в мире после США.

РФС и РПЛ планируют закрытие летнего трансферного окна на 30 сентября