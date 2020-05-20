«Анжи» купил средства защиты для больницы в Каспийске

«Анжи», выступающий в зоне «Юг» ПФЛ, купил для врачей Центральной городской больницы Каспийска средства индивидуальной защиты. Их передал учреждению генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

«Представители ФК «Анжи» предварительно выяснили, что нужнее всего медицинскому персоналу, оказывающему помощь пациентам с COVID-19. Средства индивидуальной защиты были закуплены в разных городах России и были переданы в больницу сразу же после поступления в распоряжение клуба.

В ЦГБ Каспийска футболисты нашей команды всегда обследовались и получали квалифицированную медицинскую помощь при травмах.

Весь коллектив ФК «Анжи» желает сил и здоровья всему медицинскому персоналу, находящемуся на передовой борьбы с COVID-19», – написала пресс-служба дагестанцев.