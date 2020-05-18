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    Миньоле – о досрочном чемпионстве «Брюгге»: «Очень расстроен, что нельзя отпраздновать с одноклубниками»

    Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал досрочное завершение чемпионата Бельгии.

    «Нам стали писать поздравления, что мы стали чемпионами. Сейчас не так много возможностей, чтобы отпраздновать. Мы с семьей выпили по бокалу шампанского и этим ограничились.

    После успеха хочется одного – отпраздновать с одноклубниками на поле, с тренерским штабом команды и фанатами. С теми, кому важна судьба команды. Я очень расстроен», – заявил вратарь.

    • 15 мая сезон в Бельгии завершили досрочно.
    • «Брюгге» был признан чемпионом страны.

    Источник: Sky Sport

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