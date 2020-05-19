Миньоле – о досрочном чемпионстве «Брюгге»: «Очень расстроен, что нельзя отпраздновать с одноклубниками»

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал досрочное завершение чемпионата Бельгии.

«Нам стали писать поздравления, что мы стали чемпионами. Сейчас не так много возможностей, чтобы отпраздновать. Мы с семьей выпили по бокалу шампанского и этим ограничились.

После успеха хочется одного – отпраздновать с одноклубниками на поле, с тренерским штабом команды и фанатами. С теми, кому важна судьба команды. Я очень расстроен», – заявил вратарь.