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    Газзаев: «В перерыве финала Кубка УЕФА достал икону, футболисты ее поцеловали»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев передал, что было в раздевалке во время финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против «Спортинга» (3:1). К перерыву россияне уступали в счете.

    — Очевидно, что высшая точка на пути к Кубку УЕФА — второй тайм игры в Лиссабоне. Напомните читателям, как вы мотивировали команду в перерыве, что она вышла — и победила, не оставив сопернику шансов, хотя «Спортинг» выступал дома при поддержке почти всего стадиона.

    — Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру. Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала — и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача — использовать этот невероятный шанс».

    И без Божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Во время матчей клал ее в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал ее. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!»

    — И это помогло.

    — Конечно, помогло. Самое главное — чтобы в душе была вера. Если ты веришь — то ты способен на многое.

    • Вагнер Лав рассказал, что Газзаев в перерыве матерился.
    • Газзаев не тренирует с 2013 года.
    • Сейчас Газзаев является депутатом Государственной думы России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +728

      Play 37 минут назад

      А усы всё равно не сбрил собака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +728

      Play 37 минут назад

      В предыдущей новости Вагнер рассказывает, что Газзаев в перерыве рвал и метал, пинал всё что было под ногами и крыл всех матом, а тут он с иконой всех благословлял. Кто-то из вас, товарищи, п***ит.

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      Рейтинг: +739

      фанат джигурды > Play 8 минут назад

      Фигуранты дела расходятся в показаниях.

      0
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      Рейтинг: +14656

      bset 1 час назад

      Перед вторым таймом Газзаев сказал игрокам ЦСКА: "Я хочу пожелать вам отыграть без травм, чтобы Господь Бог наши ворота охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших атаках, а Николай Чудотворец дал вам долгой карьеры без травм"

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