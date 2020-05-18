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  • Газзаев: «В перерыве финала Кубка УЕФА достал икону, футболисты ее поцеловали»

Газзаев: «В перерыве финала Кубка УЕФА достал икону, футболисты ее поцеловали»

18 мая 2020, 18:47
12

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев передал, что было в раздевалке во время финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против «Спортинга» (3:1). К перерыву россияне уступали в счете.

— Очевидно, что высшая точка на пути к Кубку УЕФА — второй тайм игры в Лиссабоне. Напомните читателям, как вы мотивировали команду в перерыве, что она вышла — и победила, не оставив сопернику шансов, хотя «Спортинг» выступал дома при поддержке почти всего стадиона.

— Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру. Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала — и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача — использовать этот невероятный шанс».

И без Божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Во время матчей клал ее в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал ее. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!»

— И это помогло.

— Конечно, помогло. Самое главное — чтобы в душе была вера. Если ты веришь — то ты способен на многое.

  • Вагнер Лав рассказал, что Газзаев в перерыве матерился.
  • Газзаев не тренирует с 2013 года.
  • Сейчас Газзаев является депутатом Государственной думы России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1589817315
Перед вторым таймом Газзаев сказал игрокам ЦСКА: "Я хочу пожелать вам отыграть без травм, чтобы Господь Бог наши ворота охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших атаках, а Николай Чудотворец дал вам долгой карьеры без травм"
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1589820093
В предыдущей новости Вагнер рассказывает, что Газзаев в перерыве рвал и метал, пинал всё что было под ногами и крыл всех матом, а тут он с иконой всех благословлял. Кто-то из вас, товарищи, п***ит.
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alex1951
1589825297
Вон оно щё .крест живородящий делаить то!
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general.lizyukov
1589829854
б... Валера, ты реально идиот? Ну зачем ты сейчас эту басню рассказываешь? хочешь от митрополита благословение получить? ты хоть в курсе, что согласно канонам, весь спорт - бесовщина?
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Hektor 84
1589829860
Рассказал в перерыве о том как он любит Путина
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InterMilLano1908
1589835138
Бред Вагнер тут интервью дал и рассказал все... Пес материл их не по детски и как вагнер сказал это мотивировало их
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kvm
1589835894
и сам лизнул её...
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Viper for CSKA
1589857791
Молодец, Валерий Георгиевич! Гонорар от РПЦ отработал. Даёшь идеализм и мракобесие в массы!
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Mamukan
1589872688
Дак вот откуда "ноги" у святого Георгия растут.
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paracetamol
1589877803
Дурак усатый!
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