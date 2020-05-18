Газзаев: «В перерыве финала Кубка УЕФА достал икону, футболисты ее поцеловали»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев передал, что было в раздевалке во время финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против «Спортинга» (3:1). К перерыву россияне уступали в счете.

— Очевидно, что высшая точка на пути к Кубку УЕФА — второй тайм игры в Лиссабоне. Напомните читателям, как вы мотивировали команду в перерыве, что она вышла — и победила, не оставив сопернику шансов, хотя «Спортинг» выступал дома при поддержке почти всего стадиона.

— Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру. Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала — и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача — использовать этот невероятный шанс».

И без Божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Во время матчей клал ее в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал ее. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!»

— И это помогло.

— Конечно, помогло. Самое главное — чтобы в душе была вера. Если ты веришь — то ты способен на многое.