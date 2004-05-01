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    Вагнер: «Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА пинал все, что под руку попадало, ругался последними словами. Это встряхнуло ЦСКА»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о поведении экс-тренера москвичей Валерия Газзаева в перерыве финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против «Спортинга» (3:1). После 45 минут игры россияне уступали в счете.

    – В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер... Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти!

    – Что он говорил?

    – Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл. Сказал: «Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок».

    – Так и сказал?

    – И не только! Добавил еще с пятьдесят ругательств на русском, и все это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло.

    • В России Вагнер провел больше всего матчей в карьере (2004-2012 годы).
    • С ЦСКА бразилец три раза брал РПЛ, шесть раз выиграл Кубок России.
    • Газзаев не тренирует с 2013 года.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +739

      фанат джигурды 6 минут назад

      Откуда Лав так хорошо знает значения русских специфических выражений?

      Кавенаги, судя по интервью, столько не знал.

      0
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      Рейтинг: +14656

      bset 1 час назад

      Газзаев - красавец, легендарный тренер. Удивляет, какую дичь надо творить, чтобы весь свой авторитет растерять. И тем более удивляет ситуация с Аланией. Не где-то украл - свой дом же и обворовал. Последние ублюдки только так делает. Николай Чудотворец ему судья.

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