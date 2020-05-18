Вагнер: «Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА пинал все, что под руку попадало, ругался последними словами. Это встряхнуло ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о поведении экс-тренера москвичей Валерия Газзаева в перерыве финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против «Спортинга» (3:1). После 45 минут игры россияне уступали в счете.

– В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер... Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти!

– Что он говорил?

– Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл. Сказал: «Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок».

– Так и сказал?

– И не только! Добавил еще с пятьдесят ругательств на русском, и все это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло.