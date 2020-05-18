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  • Вагнер: «Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА пинал все, что под руку попадало, ругался последними словами. Это встряхнуло ЦСКА»

Вагнер: «Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА пинал все, что под руку попадало, ругался последними словами. Это встряхнуло ЦСКА»

18 мая 2020, 18:37
1

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о поведении экс-тренера москвичей Валерия Газзаева в перерыве финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против «Спортинга» (3:1). После 45 минут игры россияне уступали в счете.

– В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер... Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти!

– Что он говорил?

– Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл. Сказал: «Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок».

– Так и сказал?

– И не только! Добавил еще с пятьдесят ругательств на русском, и все это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло.

  • В России Вагнер провел больше всего матчей в карьере (2004-2012 годы).
  • С ЦСКА бразилец три раза брал РПЛ, шесть раз выиграл Кубок России.
  • Газзаев не тренирует с 2013 года.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав Газзаев Валерий
Комментарии (1)
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фанат джигурды
1589822019
Откуда Лав так хорошо знает значения русских специфических выражений? Кавенаги, судя по интервью, столько не знал.
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