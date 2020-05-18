Уткин: «Уже в январе было решено, что Семин покинет «Локомотив». С тех пор искали преемника»

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным еще зимой. Официально об этом объявили на прошлой неделе.
«Уже в январе было решено, что Семин не будет больше тренировать «Локомотив». С тех пор идут поиски его преемника. Точно это знаю», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.
- По мнению Дмитрия Селюка, Уткин связан с «Локомотивом».
- «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
- В РПЛ клуб идет на втором месте.
Источник: Бомбардир.ру