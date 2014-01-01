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    Уткин: «Уже в январе было решено, что Семин покинет «Локомотив». С тех пор искали преемника»

    Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным еще зимой. Официально об этом объявили на прошлой неделе.

    «Уже в январе было решено, что Семин не будет больше тренировать «Локомотив». С тех пор идут поиски его преемника. Точно это знаю», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.

    • По мнению Дмитрия Селюка, Уткин связан с «Локомотивом».
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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