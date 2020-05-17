«Урал»: «Финансовое положение стабильно, клуб чувствует себя уверенно»

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских опроверг информацию о финансовых затруднениях клуба. По словам функционера, уральцы чувствуют себя уверенно.

«Финансовое положение клуба стабильно. Игроки пошли на понижение зарплат, у тех футболистов, чья зарплата составляла менее миллиона рублей, она была снижена на 50 тысяч рублей, у кого зарплата была больше миллиона, то снижение составило 100 тысяч рублей. Зарплата приходит в срок, спонсоры от нас не отказались. Клуб в этом плане чувствует себя уверенно», – сказал Медведевских «Р-Спорт».