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    «Урал»: «Финансовое положение стабильно, клуб чувствует себя уверенно»

    Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских опроверг информацию о финансовых затруднениях клуба. По словам функционера, уральцы чувствуют себя уверенно.

    «Финансовое положение клуба стабильно. Игроки пошли на понижение зарплат, у тех футболистов, чья зарплата составляла менее миллиона рублей, она была снижена на 50 тысяч рублей, у кого зарплата была больше миллиона, то снижение составило 100 тысяч рублей. Зарплата приходит в срок, спонсоры от нас не отказались. Клуб в этом плане чувствует себя уверенно», – сказал Медведевских «Р-Спорт».

    • «Урал» в РПЛ идет десятым.
    • В РПЛ уральцы непрерывно выступают с 2013 года.
    • Сезон планируют возобновить 21 июня.

    Источник: «Р-Спорт»

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