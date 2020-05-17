Мещеряков – о непродлении контракта с Семиным: «Даже великие тренеры когда-то уходят»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал комментарий по поводу ухода из команды главного тренера Юрия Семина. С ним решили не продлевать контракт.

– Согласны, что ваше решение выглядит спорным, и по сути вы на себя берете все риски?

– Все тренеры когда-то уходят, даже великие. И все тренеры когда-то были ноунеймами. Вы знаете, что я люблю говорить пословицами. Так вот не путайте туризм с эмиграцией. Мы всегда принимаем решения, обладая определенным объемом информации. У всех людей он разный, поэтому и существует разная трактовка одних и тех же действий. В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодежь и давать ей больше шансов – тоже ведь риск. Но сейчас мы на него пойдем. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение.