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    Мещеряков – о непродлении контракта с Семиным: «Даже великие тренеры когда-то уходят»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал комментарий по поводу ухода из команды главного тренера Юрия Семина. С ним решили не продлевать контракт.

    – Согласны, что ваше решение выглядит спорным, и по сути вы на себя берете все риски?

    – Все тренеры когда-то уходят, даже великие. И все тренеры когда-то были ноунеймами. Вы знаете, что я люблю говорить пословицами. Так вот не путайте туризм с эмиграцией. Мы всегда принимаем решения, обладая определенным объемом информации. У всех людей он разный, поэтому и существует разная трактовка одних и тех же действий. В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодежь и давать ей больше шансов – тоже ведь риск. Но сейчас мы на него пойдем. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение.

    • С Юрием Семиным «Локомотив» три раза брал чемпионство.
    • «Локомотив» сейчас идет вторым.
    • Новым главным тренером будет серб Марко Николич.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +644

      O-Z 18 минут назад

      Тебе этого не простят, никогда! вы уже показали свою натуру полностью наизнанку.

      1
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      Рейтинг: +4

      zverevvladimirgucn 48 минут назад

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      -1
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      Рейтинг: +3131

      Fan Loko mik 1 час назад

      ****!!! Уходят то они уходят, НО НЕ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ!!!! МРАЗЬ!!!!

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