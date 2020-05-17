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    Директор «Боруссии» Д Крамер: «Клопп мог бы стать канцлером Германии»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер поговорил о качествах бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа. По его мнению, нынешний менеджер «Ливерпуля» мог бы стать канцлером.

    «Нашему клубу присущи такие характеристики, как интенсивность, эмоции и искренность, а Юрген Клопп – такой, какой он есть. Он такой искренний. Его потрясающая способность заключалась в том, что он мог разговаривать с людьми после поражения. Я помню его выступление перед публикой в Лондоне после финала Лиги чемпионов. Он действительно смог дать людям надежду в тот момент, когда они были по-настоящему разочарованы

    Он не делал различий между иерархией или статусом. Его лучшее отношение – просто быть самим собой, быть Юргеном Клоппом, а Юрген Клопп способен привлечь людей. Я бы даже сказал, что он был бы для людей лучшим выбором в политике. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии. Предполагаю, что Клопп мог бы это сделать», – цитирует Крамера «Р-Спорт» со ссылкой на Tribal Football.

    • Клопп дважды с «Боруссией» брал Бундеслигу.
    • С «Ливерпулем» немец выиграл Лигу чемпионов.
    • Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель занимает пост с 2005 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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