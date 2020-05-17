Форвард «Бетиса» Морон – цель «Тоттенхэма» на лето

«Тоттенхэм» хочет летом усилить атакующую линию форвардом «Бетиса» Лореном Мороном, пишет Transfer News Central со ссылкой на ежедневную испанскую газету La Razon. Игрок стоит 16 миллионов евро.
Морон также находится в шорт-листе «Барселоны». В прошлом году испанца хотел заполучить «Локомотив».
- В сезоне Примеры Морон провел 26 матчей, забил девять голов, сделал две результативные передачи.
- 26-летний игрок всю карьеру проводит в Испании.
- «Бетис» в Примере идет 12-м.
Источник: твиттер Transfer News Central