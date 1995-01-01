Форвард «Бетиса» Морон в ближайшие часы может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» сделал предложение «Бетису» о покупке нападающего Лорена Морона. Goal охарактеризовал запрос российского клуба как солидный.

Судьба нападающего может решиться в ближайшие часы – 2 сентября в Европе закрывается трансферное окно. «Локомотив» осенью и зимой выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.