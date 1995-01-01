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    Форвард «Бетиса» Морон в ближайшие часы может перейти в «Локомотив»

    «Локомотив» сделал предложение «Бетису» о покупке нападающего Лорена Морона. Goal охарактеризовал запрос российского клуба как солидный.

    Судьба нападающего может решиться в ближайшие часы – 2 сентября в Европе закрывается трансферное окно. «Локомотив» осенью и зимой выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

    • В текущем сезоне Морон принял участие в трех матчах, забил три гола, сделал результативный пас.
    • Контракт игрока с «Бетисом» действует до 2022 года.
    • Сумма отступных за игрока равна 40 миллионам евро.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3774

      Lester84 38 минут назад

      Видать вчера Джорджевич очень выморозил руководство своим фэйлом, раз замена подъехала

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      паха1991 48 минут назад

      да ну.нет у локо таких денег.а если бы даже были за одного игрока локо бы столько не отвалил

      0
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      ...
      Рейтинг: +1410

      Фанат Рубина > паха1991 18 минут назад

      ну им транш вроде должен был от уефа придти, в виде 18 млн за участие в группе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1193

      Фан666 55 минут назад

      Зачем тогда джорджевич

      0
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      Рейтинг: +1934

      Черкизовский Кот > Фан666 15 минут назад

      Чтобы помогал соперникам творить "сэйвы десятилетия". А вот Марон недавно в матче против Барсы забил гол и отдал голевую. Это уже уровень.

      0
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      Рейтинг: +5158

      Сильвербой 1 час назад

      Ну посмотрим, будет интересно, но грузин же вроде как сказал что денег больше нет!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7280

      parevg > Сильвербой 1 час назад

      Он топ-менеджер, а не председатель совета директоров...

      0
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      Рейтинг: +7280

      parevg 1 час назад

      Хорошо бы.
      Но указано 10 миллионов а не 40.
      Форвард Локо нужен, а этот еще и в самом расцвете - 25 лет, и что главное - БЕЛЫЙ!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +176

      фанат джигурды > parevg 1 час назад

      Главное, что б не бомж, мажущий с 4-х метров в пустые 7-ми метровые ворота!!!!!!!!!!!!

      До сих пор злюсь!!!!!!!!!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +684

      GSmall 1 час назад

      40 лямов)Забейте

      0
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      Рейтинг: +478

      xrrrx 1 час назад

      если не утка то это норм игрок для нашего чемпа

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