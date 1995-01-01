Форвард «Бетиса» Морон в ближайшие часы может перейти в «Локомотив»

Видать вчера Джорджевич очень выморозил руководство своим фэйлом, раз замена подъехала
«Локомотив» сделал предложение «Бетису» о покупке нападающего Лорена Морона. Goal охарактеризовал запрос российского клуба как солидный.
Судьба нападающего может решиться в ближайшие часы – 2 сентября в Европе закрывается трансферное окно. «Локомотив» осенью и зимой выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
- В текущем сезоне Морон принял участие в трех матчах, забил три гола, сделал результативный пас.
- Контракт игрока с «Бетисом» действует до 2022 года.
- Сумма отступных за игрока равна 40 миллионам евро.