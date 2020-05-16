Журналист Симонов: «В «Локомотиве» есть игроки, которые восприняли непродление Семина крайне негативно. Но что они должны сказать?»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что игроки «Локомотива» по-разному восприняли уход главного тренера Юрия Семина. С ним решили не продлевать контракт.

«Это решение руководства. Я знаю, что в «Локомотиве» есть игроки, которые непродление Семина восприняли крайне негативно. Но что они должны сказать? «Выставляйте на трансфер», «рвите контракт»? Так было бы в идеальном мире.

Да, игроки не приняли такое решение, но у них контракт, они должны отработать», – сказал Симонов.