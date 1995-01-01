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    Журналист Симонов: «В «Локомотиве» есть игроки, которые восприняли непродление Семина крайне негативно. Но что они должны сказать?»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что игроки «Локомотива» по-разному восприняли уход главного тренера Юрия Семина. С ним решили не продлевать контракт.

    «Это решение руководства. Я знаю, что в «Локомотиве» есть игроки, которые непродление Семина восприняли крайне негативно. Но что они должны сказать? «Выставляйте на трансфер», «рвите контракт»? Так было бы в идеальном мире.

    Да, игроки не приняли такое решение, но у них контракт, они должны отработать», – сказал Симонов.

    • Тренер не планирует заканчивать карьеру.
    • 11 мая тренеру исполнилось 73 года.
    • Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9345

      parevg 2 часа назад

      Вот это и плохо, если бы все сказали что против увольнения шПалыча, может что -то бы поменялось.
      Всех не уволят!!!!!!!!!!!!!!!

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